WWE Wrestlemania 36 résultats de la nuit I: 4 avril 2020

La nuit où I of WrestleMania 36 a été diffusée hier soir sur le réseau WWE, sans audience. Au total, huit matchs étaient sur le salon, l’événement principal étant le tout premier match Boneyard. De plus, le championnat universel et WWE Raw Women a été mis en jeu. Découvrez les résultats du spectacle qui a eu lieu au WWE Performance Center à Orlando.

Match des titres par équipes féminines de la WWE

Nikki Cross et Alexa Bliss contre Asuka et Kairi Sane (c)

Les champions ont eu le contrôle précoce du match alors qu’Asuka a enfermé son pendentif Asuka Lock sur Nikki Cross. Alexa Bliss a frappé un Twisted Bliss sur Asuka pour briser le nombre de chutes. Cross a fini par digérer un appareil Doomsday mais a quand même été expulsé. Elle a répliqué à frapper un Neckbreaker twister sur Sane auquel Bliss a suivi avec un autre Twisted Bliss pour obtenir la victoire et devenir la nouvelle championne féminine par équipe à WrestleMania 36.

Elias contre le roi baron Corbin

Elias a brisé sa guitare sur le dos de Corbin avant le début de ce match de WrestleMania. Après que la cloche a sonné, Elias a gardé le contrôle jusqu’à ce que Corbin le lance l’épaule en premier dans la table d’annonce. Corbin a frappé un Deep-Six pour une chute proche, mais Elias lui a lâché un Mule Kick. Corbin a essayé d’obtenir une chute avec des cordes et s’est disputé avec l’arbitre. Elias l’a enroulé par derrière pour remporter la victoire.

Match pour le titre RAW féminin

Shayna Baszler contre Becky Lynch (c)

Baszler a fini par utiliser le mouvement de soumission Dis-arm-her sur Becky Lynch suivi d’un Big Knee. Elle a envoyé Becky tête la première dans la table d’annonce et l’a ramenée sur le ring et verrouillée dans la pochette Kirifuda. Becky est revenue en arrière et l’a transformée en compte de 3, hors de nulle part pour conserver son titre.

Match de titre intercontinental WWE

Daniel Bryan contre Sami Zayn (c)

Zayn a continué à esquiver Bryan qui a finalement obtenu quelques offenses avec quelques Yes Kicks. Mais au bord du ring, Cesaro et Nakamura ont battu Gulak. Bryan les a abattus mais en entrant dans le ring, Zayn a lancé le Helluva Kick sur lui pour remporter la grande victoire pour conserver le titre IC à WrestleMania 36.

Match de classement à triple menace pour le match des titres par équipe de SmackDown

Kofi Kingston contre Jimmy Uso contre John Morrison (c)

Kofi Kingston a frappé un envoûtant Fly espagnol au sommet d’une échelle pour neutraliser Morrison auquel Uso a suivi avec un Superfly. Morrison recula et fit basculer Uso d’une échelle. Il n’a pas pu enlever les ceintures car Kofi l’a empêché. Uso les a également rejoints au sommet de l’échelle et a déclippé le détenteur du titre. Morrison a en quelque sorte tenu la ceinture et est tombé sur un pont en échelle pour gagner le match, tout d’un coup.

Seth Rollins contre Kevin Owens

Owens a frappé une Powerbomb Pop-up sur Rollins mais ce dernier est sorti du ring et a frappé Owens avec la cloche pour disqualifier le match. Rollins a quitté le ring mais Owens l’a invité pour un match No-DQ. Owens a grimpé au sommet du signe WrestleMania et a livré un énorme senton sur Rollins à travers la table d’annonce. Owens a ramené Rollins sur le ring et a frappé un Stunner pour obtenir une victoire à WrestleMania.

Nous voyons des images au-dessus du perchoir où Rob Gronkowski a essayé d’épingler R-Truth pour le championnat 24/7. Mais Mojo Rawley a remporté la victoire pour lui voler le titre.

Match de titre universel WWE

Braun Strowman contre le Temple de la renommée de la WWE Bill Goldberg (c)

Goldberg a commencé le match par un coup de pied dans les tripes. Il a glissé hors d’un powerlam et a frappé une lance. Goldberg a frappé deux autres lances sur Strowman pour un compte de deux. Strowman a expulsé et contré un Jackhammer avec un Running Powerslam. Trois autres ont suivi Goldberg alors que Strowman l’a épinglé pour remporter le titre universel à WrestleMania.

Il a obtenu ce titre!

Match de Boneyard

The Undertaker contre AJ Styles

Undertaker a dû combattre certains druides ainsi que Gallows et Anderson dans ce match qui ressemblait à une séquence de film à l’intérieur d’un cimetière. Taker a neutralisé Anderson frappant un énorme Piledriver Tombstone sur un toit en tôle et a envoyé AJ dans la tombe avec un Chokeslam. Il a transporté un tracteur et en a déchargé de la terre pour y enterrer AJ pour gagner le match de Boneyard et la nuit de fermeture I de WrestleMania 36.

