WWE WrestleMania III: Plus grand, plus méchant, mieux?

Ce retour sur WWE WrestleMania 3 apparaît ici, tiré de la forme originale du post de Tiffany MC sur The Chairshot. Malgré tout, c’est toujours WrestleMania et toujours le plus grand jour de l’année de lutte!

WrestleMania III, facilement le plus parlé de WrestleMania dans l’histoire de l’événement. Le spectacle qui a suscité beaucoup de jeunes fans est devenu l’un des lutteurs légendaires que les jeunes générations attendent toujours. Ce spectacle a scellé la WWF et WrestleMania comme la première promotion et événement de lutte. Que votre match préféré soit Hogan / Andre ou Savage / Steamboat, WrestleMania III a jeté une ombre, au point qu’il a été cité vingt ans plus tard lorsque la WWE est revenue à Détroit pour WrestleMania XXIII.

Comme pour tout ce qui fait autant de bruit, il est difficile pour quelqu’un qui ne se souvient pas de WrestleMania III, comme moi, de vraiment savoir si le spectacle est aussi bon qu’ils le disent ou si c’est juste un super regard en arrière.

Alors, le légendaire WrestleMania III est-il à la hauteur du battage médiatique? Découvrons-le.

Ouvre-porte WrestleMania III

Nous ouvrons à Pontiac Silverdome avec Vince McMahon sur le ring. Vince a l’air très fier, comme il se doit, et il nous souhaite la bienvenue à WrestleMania III! La foule adore ça. On nous présente alors la personne qui chante ‘America, the Beautiful’, c’est la Queen of Soul, l’incomparable Aretha Franklin

Aretha semble incroyable, comme toujours, et le montage vidéo était merveilleux et axé sur les cols bleus américains.

Une fois la vidéo terminée, Gorilla Monsoon et Jesse ‘The Body’ Ventura nous présentent nos co-animateurs célèbres: ‘Mr. Baseball ’Bob Uecker et l’animatrice de‘ Entertainment Tonight ’Mary Hart. On nous dit qu’ils nous rejoindront tout au long du spectacle, nous sommes ensuite envoyés sur le ring

Commentaires: Cet ouvreur était bien meilleur que celui de WrestleMania 2. Le montage vidéo était magnifique et ne comportait pas de chausse-pied Hulk Hogan, ce qui était bien. Vince a dit qu’il ressentait l’esprit de son père, Vincent J. McMahon, alors qu’il attendait pour commencer le spectacle. Je sais que Vince avait l’air très fier sur le ring et il avait raison d’être fier.

Match 1: Can-Am Connection (Rick Martel et Tom Zenk) contre Bob Orton et The Magnificent Muraco (avec M. Fuji)

Les deux équipes sont déjà sur le ring lorsque nous reviendrons sur le ring. Can-Am est incroyablement fini comme babyfaces. Orton, Muraco et Fuji sont fortement hués.

Muraco et Martel nous démarrent. Muraco a l’air fantastique, mais aussi comme s’il a passé trop de temps dans un lit de bronzage. Martel prend rapidement le dessus et parvient à renverser Muraco avec un bloc d’épaule. Muraco met Martel dans un coin et obtient quelques coups de poing en le fouettant dans un autre coin, mais Martel sort et la hanche jette Muraco. Martel amène ensuite Muraco dans un démontage de ciseaux corporels pour notre première tentative d’épingle, qui ne reçoit qu’un double compte.

Muraco prend brièvement le dessus, mais Martel parvient à marquer Zenk. Can-Am frappe un double singe très bâclé à Muraco. Orton vient pour aider son partenaire et obtient un double coup de hanche pour son problème.

Orton se connecte et se verrouille avec Zenk. Orton parvient à renverser Zenk, mais Zenk revient avec un bodyslam avant de tirer Orton dans le coin. Orton sort dans un lancer de hanche et un brassard sur le tapis.

Orton se lève et prend Zenk dans le coin et Zenk répond en enfonçant la tête d’Orton dans le tendeur. Orton donne un coup de pied à Zenk dans l’estomac et opte pour un Full Nelson, mais Zenk contre son propre Nelson. Muraco essaie de frapper Zenk par derrière, mais Zenk s’éloigne et Muraco cloue Orton à la place, conduisant Zenk à obtenir un compte de deux.

Les balises Zenk de Martel et Martel fonctionnent sur le mauvais bras d’Orton. Orton snap juments Martel mais Martel garder une prise sur Orton et tire Orton avec lui. Martel se remet sur pied et laisse tomber Orton avant de marquer Zenk.

Zenk prend le relais, mais Muraco renifle dans une étiquette et entre. Zenko scoop claque Muraco et commence à travailler sur le bras de Muraco. Muraco fouette Zenk dans les cordes, Zenk commence à sillonner, mais Orton le met à genoux dans le dos, et les talons ont pris le dessus.

Muraco frappe Zenk avec un casse-cou avant de marquer à Orton. Orton frappe un premier coup du deuxième tendeur et va chercher une épingle, mais obtient seulement un compte de deux.

Orton a Zenk dans une prise de tête, mais Zenk lui tire dans les cordes, les deux vont chercher une corde à linge, mais se renversent. Les deux hommes parviennent à atteindre leurs coins respectifs et à identifier leurs partenaires.

Martel est CHAUD et fouette Muraco DUR dans les cordes, l’envoyant dehors. Orton entre, mais Zenk aussi, et l’arbitre perd le contrôle total de ce match. Un fouet inversé conduit Muraco à laisser tomber son propre partenaire. Can-Am envoie Orton dehors avec un double dropkick avant de se tourner vers Muraco.

Martel, toujours l’homme légal, sort des cordes avec un bandoulière haute, et avec un voyage d’assistance de Zenk, épingle Muraco pour trois chefs d’accusation.

Gagnant: Connexion Can-Am via pinfall.

Pensées: Ce fut une grande ouverture du spectacle. Les deux équipes avaient l’air super et il y avait beaucoup de cohésion d’équipe des deux côtés.