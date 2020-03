WWE WrestleMania IV: Macho Man monte et le fusible est allumé

Ce retour sur WWE WrestleMania 4 apparaît ici, tiré de la forme originale du post de Tiffany MC sur The Chairshot. Malgré tout, c’est toujours WrestleMania et toujours le plus grand jour de l’année de lutte!

WrestleMania IV se présente sous deux sources de pression majeures: pour rencontrer ou dépasser l’immense succès de WrestleMania III, et pour offrir un spectacle convaincant qui consistait en un tournoi de championnat de la WWF. Réussit-il? Voyons tous

Ouvreur: Depuis WrestleMania IV nous vient d’Atlantic City, nos graphiques d’ouverture comportent des machines à sous. Nous commençons par Mean Gene Okerlund, qui nous accueille au salon! Il nous présente Gladys Knight, qui chantera «America, The Beautiful».

Gladys semble magnifique, comme toujours. La vidéo célèbre les symboles de l’Amérique, ainsi que la diversité de l’Amérique. La foule adore ça.

Nous voyons les arbitres sortir avec un énorme trophée, avec les participants du Battle Royal derrière eux.

WrestleMania 4 Match 1: Battle Royal

C’est un bon mélange de célibataires et de équipes de tag. Une mention mémorable est Sika Anoa’i, père des futures superstars de la WWE Rosey et Roman Reigns. Je ne sais pas pourquoi Junkyard Dog n’est pas dans le tournoi.

Bad News Brown et Bret Hart doublent l’équipe Junkyard Dog avant que Bad News ne croise Bret et l’élimine. Bret riposte en battant Bad News et en jetant le trophée.

Gagnant: Bad News Brown en éliminant Bret Hart

Points forts: George ‘The Animal’ Steel qui reste dehors et élimine les gens. Un soupçon de visage pour Bret Hart. Bob Uecker comparant la bataille royale au baseball était drôle.

Finkel est de retour sur le ring et il essaie d’expliquer les règles du tournoi de championnat mais le micro ne fonctionne pas. Robin Leach est amené pour donner la proclamation sur le tournoi et donner le titre.

Nos deux premiers concurrents sont Hacksaw Jim Duggan et le Million Dollar Man Ted DiBiase. Comme nous ne pouvions pas entendre l’explication de Finkel sur les règles, Monsoon et Ventura expliquent que les matchs du premier tour ont un délai de quinze minutes, les quarts de finale ont un délai de vingt minutes, les demi-finales peuvent durer trente minutes et le tour final se déroulera jusqu’à ce que quelqu’un soit déclaré vainqueur. Le tournoi est à élimination simple, seuls les vainqueurs avanceront. Si les deux hommes sont éliminés, disqualifiés ou si le match atteint la limite de temps plein, les deux hommes sont éliminés.

On nous dit qu’André et Hogan, étant les seuls anciens champions de la WWF parmi les concurrents, obtiennent un bye automatique pour les quarts de finale.

Match 1 du premier tour: Scie à métaux Jim Duggan contre Million Dollar Man Ted DiBiase (avec Virgil et Andre the Giant)

La scie à métaux sort d’abord pour une belle pop, 2 × 4 en remorque. DiBiase est le prochain avec Virgil, qui a l’air ravi comme toujours, et Andre, qui n’est pas encore habillé pour la compétition.

C’était un match étrange, mais cela a très bien fonctionné. DiBiase a beaucoup porté Duggan, mais les deux avaient l’air plutôt bien. L’ingérence d’André et du comte bancal protégeait Duggan.

Gagnant: Million Dollar Man par pinfall après Andre voyages Hacksaw. Il rencontrera le vainqueur du match Don Muraco / Dino Bravo.

Pensées: Autant que j’aime Hacksaw, je ne sais pas vraiment pourquoi il est dans ce tournoi car il n’est pas aussi bon que les autres gars. Je suppose que, dans la lignée de ce qui se passerait dans le Royal Rumble dans quelques années, sa victoire dans le premier Rumble l’a fait participer au tournoi.

Ensuite, Mean Gene interviewe Brutus ‘The Barber’ Beefcake. Brutus a ses taille-haies et fait semblant de couper les cheveux d’Okerlund. Pour une raison supplémentaire, Mean Gene commente l’équipement de Brutus comme s’il ne s’était pas habillé comme ça depuis des années. Brutus jure de remporter le titre intercontinental de Honky Tonk Man. Il dit également qu’il va faire une coupe de cheveux à Jimmy Hart s’il interfère, ou j’espère que c’est ce qu’il menace de faire.

Pensées: Le bronzage de Brutus a l’air un peu exagéré et il a l’air un peu fou, mais c’était une bonne interview pour lui.

Premier tour, match 2: Don Muraco (avec la superstar Billy Graham) contre Dino Bravo (avec Frenchy Martin)

Nous retournons sur le ring pour le deuxième match du premier tour de notre tournoi. Dino Bravo est déjà sur le ring avec Frenchy Martin, son manager. Dino n’est pas trop populaire. Don Muraco sort avec son manager, «Superstar» Billy Graham, tous deux vêtus de tie dye. Muraco obtient un super pop, mais cela pourrait être en partie à cause de Superstar.

C’était un match étonnamment bon pour de si gros gars. Les deux ont utilisé beaucoup de mouvements de puissance et la foule a semblé s’y intéresser. Les deux étaient superbes, la finition DQ protège Bravo.

Gagnant: Don Muraco par DQ après que Bravo ait tiré l’arbitre devant lui. Muraco affrontera Million Dollar Man en quart de finale

Surligner: Muraco glissant les deux ridoirs et essayant de le couvrir était drôle. La Superstar a également poursuivi Frenchy Martin en agitant sa canne.

Pensées: Graham ressemblait à une dinde qui avait été laissée au four trop longtemps, mais j’ai été vraiment surpris de la qualité de ce match, car Muraco et Bravo sont très musclés et plus connus pour leur puissance.

Nous allons à Bob Uecker qui cherche Vanna White, qui est l’invitée spéciale de première (Wheel of Fortune venait de devenir chaude grâce, en partie, à Vanna). Jimmy Hart et Honky Tonk Man s’avancent et commencent à harceler Uecker, ce qui implique qu’il cherchait autre chose que Vanna White. Uecker n’est pas amusé et parle à Jimmy Hart de la promesse de Beefcake de lui couper les cheveux s’il s’implique. Honky et Hart ont refusé d’être intimidés et lui ont lancé la moyenne au bâton inférieure à la moyenne (0,20o) d’Uecker. Honky dit qu’ils sont là pour parler d’affaires sérieuses comme le titre intercontinental et de couper les cheveux de quelqu’un.