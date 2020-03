WWE WrestleMania Mixtape: réservation de The Perfect ’Mania

WWE

Internet a été rempli de craintes que WrestleMania 36 ne puisse pas aller de l’avant, et c’est terrifiant.

Voici ce qui est clair au moment de la presse: la WWE a déplacé l’événement dans son Performance Center en interne, l’a rebaptisée une offre de deux nuits et fera tout ce qu’elle peut dans ce climat plutôt étrange pour produire des moments à savourer. Certains fans sont toujours à bord, d’autres sont sur la clôture et quelques membres vocaux de la communauté des médias sociaux pensent que “ Mania peut le sucer.

Tout ce pandémonium déchirant la conscience de masse via les flux médiatiques et les blocages actuels étant imposés, signifie que les gens ont beaucoup plus de temps pour s’asseoir à la maison et regarder la lutte. Plus précisément, comme l’exige la tradition, ils regardent les cartes WrestleMania classiques d’hier, mais quels moments, matchs et souvenirs ressortent comme les meilleurs?

Considérez cela comme une version de lutte d’une mixtape d’enfance. C’est un ‘Greatest Hits’, et chaque ‘hit’ a été voté par des milliers de fans via la page Twitter @WhatCultureWWE. Voici vos choix qui vous aideront à créer l’expérience Mania parfaite …