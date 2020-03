WWE WrestleMania V: Les méga pouvoirs explosent

Ce retour sur WWE WrestleMania 5 apparaît ici, tiré de la forme originale du post de Tiffany MC sur The Chairshot. Malgré tout, c’est toujours WrestleMania et toujours le plus grand jour de l’année de lutte!

WrestleMania V semble être l’un des WrestleManias les moins appréciés. Les critiques sont assez négatives, malgré ce qui semble, du moins sur le papier, être un très bon événement principal. WrestleMania V mérite-t-il d’être oublié? Découvrons-le.

Nous sommes de retour à Atlantic City, mais il n’y a pas de graphisme de machine à sous. Nous allons sur le ring et ‘America, the Beautiful’ sera chanté par la championne féminine, Rockin ’Robin. Robin obtient une belle pop, mais son chant n’est pas le meilleur et elle a l’air mal à l’aise. Le montage vidéo est ravissant, comme toujours.

Ouverture de WrestleMania 5: Hercules vs King Haku (avec Bobby Heenan)

Notre premier match est King Haku, avec Bobby Heenan, contre le puissant Hercules. Je ne me souviens pas pourquoi Haku est un roi, mais il a l’air bien dans les insignes. Il est accueilli par les huées des fans. Heenan prend le micro et essaie de dire aux fans de s’incliner devant le roi Haku. Les fans ne l’ont pas. Hercules est à côté d’une pop vraiment sympa. Hercules fait pivoter la chaîne et tout le monde sort.

C’était une très bonne entrée. Hercules était un très bon lutteur, surtout pour le cric qu’il était. Haku était très bon et les deux gars avaient l’air super.

Gagnant: Hercule par pinfall.

Points forts: Il y avait quelques mouvements de haut vol qui étaient surprenants pour de si gros gars.

Pensées: J’ai aimé ce match. Il y avait une bonne lutte solide et les deux gars ont fait un excellent travail. Le seul regret est qu’Hercules n’ait pas mis la main sur Heenan, mais comme Heenan allait faire partie de plusieurs matchs, c’est compréhensible.

Nous allons au vestiaire, Mean Gene interviewe les Rockers. Les deux gars sont super excités d’être là. HBK dit que c’est le moment de vérité et qu’ils vont montrer une ou deux choses aux tours jumelles. Jannetty lance et dit que juste sortir intact serait suffisant, étant donné qu’ils sont face à deux énormes gars, mais ils aimeraient gagner.

Commentaires: C’est toujours drôle de voir de futures grandes stars au tout début et cette interview avec HBK et Jannetty ne fait pas exception. Savoir ce qui se passait pour HBK, le voir à son premier WrestleMania était amusant. Oh, les endroits où tu vas aller, jeune homme.

Twin Towers (Akeem et Big Boss Man) avec Slick vs the Rockers (Shawn Michaels et Marty Jannetty)

Les tours jumelles sont déjà sur le ring et la foule se fait entendre. Cette équipe est bizarre. Les Rockers obtiennent une bonne pop, mais je ne pense pas qu’ils soient dans le WWF depuis très longtemps. Les dames semblent aimer les Rockers.

Ce fut un très bon match. Les Rockers avaient fière allure, même dans la défaite. C’est dommage qu’ils n’aient jamais officiellement remporté les Titres de Tag.

Gagnant: Les tours jumelles par chute.

Points forts: HBK et Akeem dansent, qui savait que HBK pouvait marcher sur la lune? HBK est toujours amusant à regarder, il est comme un terrier qui pense qu’il est un Rottweiler.

Pensées: Je ne sais pas ce que One Man Gang a fait pour mériter le gadget Akeem, mais ça n’aurait pas pu être si mauvais. Il avait l’air ridicule. Le match ressemblait à deux hommes adultes jouant avec des enfants.

Nous retournons au vestiaire où Tony Schiavone interviewe le Million Dollar Man. Virgile est là, comme s’il préférait faire autre chose. DiBiase dit qu’il attendait WrestleMania V parce qu’il va être avec ses amis d’élite, et le nom en laisse quelques-uns, et ils le regarderont démolir Beefcake. Il prétend dépenser des milliers pour le travail de blanchiment bon marché qu’il a et que Beefcake ne s’approche pas de lui avec ses mains “sales”. Il se fait appeler le plus grand athlète de la WWF et cite la ceinture du Million Dollar Championship comme preuve.

Brutus «The Barber» Beefcake vs Ted DiBiase (avec Virgil)

DiBiase sort des huées et réjouit des gens riches au bord du ring. Beefcake sort pour une bonne pop et il a les tondeuses avec lui, à en juger par le sac.

Ce fut un très bon match. La différence de styles a vraiment fonctionné et les deux gars avaient l’air vraiment bien. Il y avait beaucoup de va-et-vient.

Gagnant: Les deux hommes sont comptés, mais continuent de se battre sur le sol jusqu’à ce que Beefcake exécute DiBiase dans le poteau et poursuive Virgil dans le ring. Virgil essaie de se battre, mais obtient une goutte atomique pour ses efforts. Beefcake tape un dormeur sur lui, DiBiase essaie de faire le saut, mais Beefcakes le voit et frappe DiBiase et le scoop le claque avant d’aller chercher les tondeuses. DiBiase grimpe et sort Virgil avec lui, étonnamment.

Points forts: Brutus contrer le rêve du million de dollars en montant dans les cordes était sympa.

Pensées: J’ai aimé ce match. Beefcake avait l’air vraiment bien, Virgil a pris une belle bosse, la foule a pu voir DiBiase prendre un peu la sienne.

Nous allons voir Lord Alfred Hayes qui fait une interview préenregistrée avec les Bushwhackers lors du brunch annuel de WrestleMania. Les Bushwhackers ont les pires manières de table et ils continuent de parler la bouche pleine. Hayes ne parvient pas à garder un visage impassible et met fin à l’entretien.