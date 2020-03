WWN reporte son événement WRESTLExpo – Détails

WWN a reporté leur événement WRESTLExpo après que la WWE a décidé de déplacer WrestleMania 36 à Orlando, en Floride, au WWE Performance Center. Ils ont émis la déclaration suivante:

Le cœur lourd, nous devons vous informer que tous les événements WRESTLExpo ont été reportés indéfiniment.

WWN est une petite entreprise. Nous avons été durement touchés par le climat actuel. Nous vous demandons votre patience pendant que nous élaborons des remboursements de billets et d’autres options. Nous passerons un contrat avec les détenteurs de billets au cours des prochaines semaines. En attendant, vous pouvez nous contacter à [email protected] à l’aide.

Nous avons des dizaines de milliers de dollars en dépôts et autres dépenses que nous essayons actuellement de récupérer. Au fur et à mesure que nous récupérons cela, nous émettrons des remboursements. C’est le mieux que nous puissions faire. Nous comprenons votre frustration et votre besoin de remboursement. Nous finirons par vous guérir et faire le bien pour vous. Nous demandons humblement quelque temps.

Nous ne survivons que grâce à votre soutien. WWN a produit plus de 600 événements depuis 2002. Votre soutien a permis à des milliers de lutteurs d’avoir une plateforme pour lancer et améliorer leur carrière. Votre soutien a mis de l’argent directement dans toutes ces poches de talents. Nous n’avons pu le faire qu’à cause de vous. Maintenant, nous avons besoin de votre soutien d’une autre manière – patience.

Merci pendant que vous attendez que nous puissions remédier à cette situation. Nous sommes tous dans la famille WWN ensemble. Nous arrangerons les choses avec vous.

Nous persévérerons. Nous nous adapterons. Nous serons plus forts.