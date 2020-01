Xavier de retour à ROH, Nick Cage commente la mort de son frère Kittle

Lors d’un nouvel entretien avec le Mercury News, Le joueur de la NFL George Kittle a commenté sa récente célébration du premier down qui a été inspirée par le Pentagone Jr. Kittle a utilisé la provocation de Penta à propos du «cero miedo». Il a dit,

«Il y a deux ans à la Nouvelle-Orléans, je suis allé à Wrestlemania et je l’ai regardé se battre six fois à différents concerts. Tout comme sa fanfaronnade dans le ring et sa confiance. Juste coincé avec moi. “

Lors de l’événement GCW en direct de samedi soir, Nick Gage a commenté la mort de son frère, Chris Wilson. Comme indiqué, Chris «Justice Pain» Wilson est décédé plus tôt cette semaine:

Sensationnel. @RickeyShanePage interrompt Nick Gage parlant de son frère décédé aujourd’hui pour l’attaquer par derrière. #GCWHonest pic.twitter.com/Vy8XDVMHrw

L’ancien champion du monde ROH Xavier sera de retour dans l’entreprise en mars. Il affrontera Jay Lethal lors de l’événement «Past vs. Present» à Las Vegas, Nevada:

. @TheLethalJay lance un défi… pic.twitter.com/2uZPxVYy5x

