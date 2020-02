Xavier Woods commente l’importance du Mois de l’histoire des Noirs, et plus encore

Lors d’un récent entretien avec NHL.com, Xavier Woods a commenté l’importance du Mois de l’histoire des Noirs, de Martin Luther King Jr. et de Malcom X, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur l’importance du mois de l’histoire des Noirs: «Le Mois de l’histoire des Noirs est un moment pour éduquer les gens qui oublient que les Noirs ne sont qu’une partie de l’histoire mondiale. J’ai des amis qui entendent le Mois de l’histoire des Noirs et ils insistent sur le fait: “ OK, nous nous concentrons sur l’histoire des Noirs et quel que soit son aspect, que ce soit dans les droits civils, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le divertissement – mais un Souvent, nous ne parlons pas de ces choses pour les onze autres mois de l’année. »Il est toujours intéressant de voir qu’en février ces choses sont examinées et discutées, mais pour le reste du temps, c’est un peu au bord du chemin. En tant que peuple et race humaine, nous pouvons mieux nous souvenir que l’histoire de chaque ethnie fait partie de notre histoire mondiale. C’est une façon longue de dire que je pense que le Mois de l’histoire des Noirs devrait être l’Année de l’histoire des Noirs. “

Sur les personnages historiques noirs qui ont eu une grande influence sur lui: «En général, évidemment Martin Luther King et Malcolm X. À un moment de ma carrière de catcheur, je faisais des recherches sur la façon dont Malcolm X parlait parce que j’aimais beaucoup sa cadence et la façon dont il mettait l’inflexion sur les mots. De toute évidence, mes parents et grands-parents [influenced me]. Tous les trucs qu’ils ont traversés, en entendant parler de ces choses et des difficultés et en comprenant qu’ils ont traversé ces trucs, donc je n’aurais pas à les traverser comme ils l’ont fait. Tout le respect pour eux étant ma plus grande influence. »

Sur son fandom de hockey: “Je suis Oui. Je dois être un fan de hockey en regardant les séries éliminatoires la saison dernière. Un ami a allumé la télévision et j’ai vu deux équipes (se frapper) et j’ai demandé: “ Oh, c’est la finale et ce jeu est presque terminé ”, car ils jouaient tous les deux comme s’ils perdaient tous les deux et il y en avait 10 secondes restantes. Et ils ont dit: «Non, il nous reste 20 minutes et c’est le seul match 2.» Et je me suis dit: «Attendez, pourquoi jouent-ils si fort?» , comme “C’est incroyable.” Et donc j’ai regardé le reste des séries éliminatoires et j’ai joué beaucoup de NHL 20, et cela m’a aidé à comprendre un peu le jeu. C’est très humiliant d’il y a quelques mois de jouer au jeu vidéo et d’être au All-Star Weekend. »