Xavier Woods dit qu’il est innocent!

Twitter @XavierWoodsPhD

La marque SmackDown de la WWE étant actuellement ciblée par un

hacker mystérieux, les fans de catch mettent leurs bouchons de réflexion et essaient

pour déterminer qui est sous ce visage à capuchon.

Auparavant, beaucoup pensaient que Mustafa Ali était la personne qui

viser la marque bleue, mais de nouvelles preuves plus tôt aujourd’hui ont mis Xavier Woods

avant et au centre en tant que principal suspect responsable de ces attaques. Mais

selon Woods, il est innocent!

Pour ceux qui ne suivent pas les pitreries d’aujourd’hui, l’utilisateur Twitter GIFSkull

ralenti l’audio du dernier message de ce pirate. Et n’est-ce pas

le sais, mais la voix de la personne mystérieuse sonnait étrangement comme un certain Xavier

Les bois.

Se remettant actuellement d’une blessure importante à Achille, Woods était

rapide à prendre sur Twitter pour plaider son innocence.

Ajout de carburant supplémentaire au feu du fidèle The New Day

être le cerveau derrière ce cyber harceleur est le fait que les coordonnées GPS

de @TheMessageWWE répertorie le compte comme provenant de Truth or Consequences,

Nouveau Mexique.

Avant ses jours à la WWE, Xavier Woods a joué sous le nom de

Conséquences Creed.

Truth or Consequences était également la ville natale facturée de Mick

Le personnage de Cactus Jack de Foley, bien qu’il semble que ce lieu ne soit

utilisé comme un moyen de marteler la maison tout le message de la «vérité» pour cette

caractère sombre.

Si vous nous demandez, nous nous penchons toujours sur Mustafa Ali comme étant celui qui a révélé avoir tourmenté SmackDown au cours des dernières semaines et des derniers mois.