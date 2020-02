Xavier Woods explique pourquoi il pense que les gens devraient apprécier la WWE

Xavier Woods a récemment parlé avec ESPN lors du Chel Gaming Challenge lors du week-end des étoiles de la LNH.

Au cours de l’interview, Woods a expliqué comment les fans devraient apprécier la WWE et son talent pour ce qu’ils font, comme la production de 52 semaines de programmation.

“Oh certainement,” répondit Woods. «Tout le monde a un lien avec la lutte, que ce soit leur grand-père qui les emmène aux matchs ou leur belle-mère qui s’y adonne vraiment. Tout le monde a une sorte d’histoire de lutte, et quand ils comprennent ce qu’est la lutte, ils l’apprécient différemment. Regardez, c’est 2020. Nous l’avons. La lutte est ce qu’est la lutte. Et puis nous entendrons des gens dire qu’ils regardent simplement l’UFC et non les «faux trucs». Eh bien, les dragons sur Game of Thrones ne sont en fait pas des dragons. Et dans les émissions qui passent à la télévision, vous avez des mois ou des années pour écrire un script, les acteurs récupèrent ensuite ces scripts. Ils repassent leurs lignes. Ils tournent les scènes 30 fois. Et puis ils font leurs meilleures coupes à partir de tout cela, et produisent leurs émissions de 12 épisodes.

«Notre émission a lieu 52 semaines par an. Nous n’obtenons pas les scripts des jours à l’avance; nous découvrons ce que nous faisons à 17 h, puis nous allons le jouer à 20 h. Cela pourrait changer dans le ring. Elle peut changer lors d’un tournage en direct, devant un public en direct. Nous devons raconter une histoire par des mots et par la physique aussi. Une fois que les gens ont compris cela, ils réalisent: «Oh, c’est difficile. Je devrais vraiment l’apprécier. »»