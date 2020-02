Xavier Woods révèle quand il savait que le nouveau jour se terminait

Au cours d’une récente interview avec ESPN, la superstar de la WWE, Xavier Woods, a commenté la fin de The New Day, son inspiration derrière sa chaîne YouTube UpUpDownDown, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Lors de sa rencontre avec Wayne Gretzky lors de la compétition des étoiles de la LNH: “Quand il est venu sur le grand écran, quand il marchait sur la glace, j’ai levé les yeux de ce que je mangeais et dans mon cerveau, je me suis dit:” Oh mon dieu, je pense que c’est Wayne Gretzky. “Et puis ils Je l’ai annoncé et je me suis dit: “Oh mon dieu, c’est Wayne Gretzky.” Comme, être dans le même bâtiment que lui était incroyable. Le fait qu’il était dans la suite, et nous avons pu aller le rencontrer et prendre des photos et lui parler et l’entendre dire qu’il était ami avec un groupe de lutteurs professionnels à l’époque était tellement cool. Je suis semi-lié à Wayne Gretzky. Je suis très nouveau au hockey. J’essaie d’en savoir plus sur le hockey. Mais je sais qui est Wayne Gretzky parce que j’étais un grand amateur de dessins animés quand j’étais plus jeune, et c’était ma première exposition à qui Wayne Gretzky est: «ProStars». Incroyable. Et puis les jeux vidéo puis Internet, en voyant tant de choses avec Gretzky… le voir en personne est bizarre. »

Sur ce qui l’a amené au hockey: «En fait, ce qui m’a amené au hockey, c’est quand je traînais avec un ami et qu’il a allumé un match et c’était pendant les séries éliminatoires. Ce que j’ai vu à l’écran, ce sont deux équipes à égalité, à 10 secondes de la fin. Je me disais: «C’est le dernier jeu de cette série, non?» Et il disait «Non, c’est le milieu de ce jeu. Et c’est le deuxième match de la finale. “Et je me disais:” Mais ces gars-là se tuent. Pourquoi n’ai-je pas regardé ça? “Et ils se disent” c’est du hockey “.»

Quelle a été l’inspiration d’UpUpDownDown: «Nous voyageons chaque jour dans différentes villes. Donc, ce que j’essaie de faire, c’est d’aller dans différents bars d’arcade à travers le pays, parce que l’idée de ramener des arcades est super pour moi. Nous sommes tous assez vieux maintenant, alors bien sûr, nous voulons boire quand nous jouons à des jeux vidéo. Je vais donc à ces partout dans le monde. Je pensais que ce serait cool d’avoir un spectacle de Travel Channel qui montrerait tous ces endroits. La WWE a décidé de passer. Mais il y avait un intérêt à ce que les talents obtiennent des chaînes YouTube, nous avons donc décidé de créer une chaîne de jeux et de voir si [WWE would] mordre. Il a fallu un an pour obtenir l’accord, mais nous avons la chaîne et elle a cinq ans de profondeur et nous sommes heureux qu’elle progresse toujours. »

Quand il a su que The New Day se remettait: “C’est quand les gens ont commencé à chanter” New Day Sucks “. Mon premier entraîneur m’a dit que si les gens peuvent se moquer de vous et que les autres savent qu’ils se moquent de vous, alors vous êtes bien.”