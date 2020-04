XFL dépose officiellement son bilan

WWE / XFL

Quelques jours seulement après la suspension de toutes les opérations et

licenciant la majorité de ses effectifs, la XFL a déposé son bilan.

L’avenir de la ligue de football relancée de Vince McMahon avait

semble très incertaine au cours des dernières semaines, alors que la situation mondiale

le chaos causait également des problèmes pour la XFL. Et maintenant, bien maintenant une faillite

l’ordre a été avancé.

Le dépôt de bilan du chapitre 11 comprend les actifs de la XFL

et les passifs, le coût total estimé de ceux-ci se situant quelque part entre

10 millions de dollars et 50 millions de dollars. Certains des principaux créanciers de la XFL sont les entraîneurs Bob Stoops (1 million de dollars) et Marc Trestman (777 000 $), Ticketmaster (655 000 $) et MetLife Stadium (368 000 $).

En plus d’être détenue par McMahon et Alpha

Bannière de divertissement, la XFL était en fait détenue en partie par la WWE. Être

précise, la WWE détenait 23,5% des actions de classe B.

Une déclaration officielle de la XFL disait: «La XFL a rapidement capturé

le cœur et l’imagination de millions de personnes qui aiment le football. Malheureusement,

en tant que nouvelle entreprise, nous n’étions pas à l’abri des impacts économiques

incertitudes causées par la crise du COVID-19. »

La déclaration a poursuivi: «C’est une période déchirante pour

nombreux, y compris nos fans passionnés, nos joueurs et notre personnel, et nous sommes

eux, nos partenaires de télévision et les nombreux Américains qui se sont ralliés à la XFL

pour l’amour du football. “

Après une réponse initiale largement positive à la relance de la XFL,

les cotes ont commencé à décliner de semaine en semaine, la ligue ne gérant que

pour atteindre cinq semaines avant la première suspension de l’action. Et après cinq semaines, il semblerait que ce soit encore une fois la fin du rêve de football de Vince McMahon.