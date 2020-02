XFL et Bud Light pour “Shake-Up Football Advertising”, c’est le XFL Ep. 114 (Vidéo), Plus

– Variety a publié un article cette semaine sur la XFL et Bud Light travaillant ensemble pour «bousculer la publicité dans le football». Consultez l’article en visitant Variety.com.

– L’épisode 114 de This Is The XFL a atterri sur la chaîne YouTube officielle de la ligue de football dirigée par Vince McMahon. Découvrez la vidéo présentant les images et les sons des jeux XFL Semaine 2 ci-dessous.

– Merch Stand Madness revient avec le cinquième épisode de la série numérique de la chaîne YouTube officielle du podcast The Major Wrestling Figure mettant en vedette Zack Ryder et Curt Hawkins. La description officielle de l’épisode, que vous pouvez regarder dans son intégralité ci-dessous, se lit comme suit:

«Dans le cinquième épisode de Merch Stand Madness, le Michael Jordan de Wrestling Figure Collecting vous montre quelques objets plus étranges du stand de merch! Dans cet épisode, nous voyons un bandeau Rick the Dragon, un casque Sargent Slaughter, un collier trop cool, une mousse WCW Hulk Hogan et un masque Hurricane… .broski mentionne un certain masque qu’il n’a jamais obtenu mais… QU’EST-CE QUE CELA?!? ! “