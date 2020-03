Yali Sapphire parle de travailler pour NXT et de ne pas avoir d’opportunités

Voici une interview exclusive avec l’arbitre de Kansas City, Yali Sapphire. Elle est basée principalement dans le Midwest et travaillait auparavant pour la marque NXT de la WWE. Nous remercions POST Wrestling et Andrew Thompson de nous avoir fourni les faits saillants et une vidéo de l’interview complète:

Yali Sapphire parle des opportunités qui lui sont cachées en raison de la couleur de sa peau au début de sa carrière:

“Ouais absolument. Quand j’ai commencé, non seulement en tant que noir mais en tant que femme, il y avait des moments où les gens ne se donnaient même pas la peine de regarder mes compétences et mes capacités dans le ring. Ils me regardent simplement et disent: «Non», et j’ai donc dû surmonter cela et vous entendrez beaucoup de gens dire que la seule façon de réussir est de s’habituer à entendre «non», mais une fois vous surmontez cela, je veux dire, il s’agit d’exprimer votre – pas tellement votre opinion, mais de faire savoir aux gens: «Hé, je suis bon dans ce que je fais. J’ai la capacité d’être le meilleur et je ne vais nulle part. “Vous ne pouvez tout simplement pas abandonner.”

Travailler la boucle du NXT House Show en Floride pour la WWE:

«Cela m’a définitivement donné une idée de ce que la WWE recherche. Mais c’était très amusant et j’ai eu la chance de participer à trois événements NXT en direct en Floride; et j’ai pu voir comment fonctionne cette machine connue sous le nom de WWE. »