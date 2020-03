Zelina Vega applaudit Sarah Schreiber lors d’une interview (vidéo)

Hier (dimanche 8 mars 2020), Zelina Vega et Andrade ont parlé à Sarah Schreiber après la défense réussie d’Andrade contre Humberto Carrillo à Elimination Chamber. Au cours de l’interview, Vega s’est échauffé avec Schreiber, disant ce qui suit:

Nous avons gagné. Une victoire est une victoire. Peu importe comment nous y sommes arrivés, mais nous y sommes arrivés. Et Andrade est toujours le champion, et c’est tout ce qui compte. D’accord, blondie? Ce que je vais vous dire, c’est qu’Andrade, ce championnat, ne va nulle part. Ça ne va pas à Humberto. Cela ne va à personne d’autre, mais rester ici, avec nous.

H / T 411Mania pour les transcriptions