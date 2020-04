Zelina Vega Hypes Up Austin Theory (vidéo), Drew McIntyre appelle la théorie, noir

Drew McIntyre s’est rendu sur Twitter mardi pour réagir au match d’Austin Theory sur RAW. McIntyre a retweeté un extrait de lui-même faisant exploser Theory avec un coup dur:

Je prends mon rôle de champion très au sérieux, je veux toujours enseigner aux jeunes talents. Leçon un… .ne touche pas mon putain de pied #WWERAW https://t.co/B6OmDGLQbx

– Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) 14 avril 2020

Austin Theory vs Aleister Black in a Money in the Bank se déroulera lors de la diffusion de la WWE RAW la semaine prochaine. La WWE a posté la vidéo suivante de l’épouse réelle de Black, Zelina Vega, en train d’explorer Theory. Elle a dit,

«Écoutez, si quelqu’un connaît Aleister Black, c’est moi. La personne parfaite pour préparer Austin Theory pour cette opportunité serait moi. » Elle termine en disant que Theory est la superstar de la WWE parfaite qui est prête à prendre Money In the Bank. “