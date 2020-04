Zelina Vega lance une nouvelle écurie sur WWE Raw

WWE

Une nouvelle écurie dirigée par un manager a officiellement fait ses débuts dans l’épisode de WWE Raw hier soir.

Andrade, Angel Garza et Austin Theory sont maintenant une unité appropriée, s’étant alignés sous la direction de Zelina Vega, le trio s’occupant des affaires pendant une grande partie de la nuit. Cela signifiait que le retour d’Andrade affrontait le champion de la WWE Drew McIntyre dans la fente d’ouverture, gagnant un tir à la ceinture supérieure avec la justification qu’il avait battu l’Ecossais pour le titre NXT il y a quelques années, bien qu’il soit tombé dans l’événement principal lui-même. Garza et Theory s’en sont mieux sortis, battant respectivement Tehuti Miles et Akira Tozawa de NXT.

Le trio a été présenté comme un front uni tout au long, battant Tozawa et Miles jusqu’à l’approbation de Vega. Alors que le groupe est affilié de plusieurs manières différentes depuis des semaines, c’était leur officiel qui se réunissait – et ils semblent maintenant prêts à avancer en tant que véritable groupe.

Leur nom? Cela n’a pas encore été confirmé.

Il convient de noter que Theory et Garza sont toujours répertoriés comme membres officiels de la liste NXT. Qu’ils tirent ou non le double devoir reste à voir, bien que Garza n’ait pas travaillé la marque mercredi soir depuis le 12 février.