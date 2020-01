“Cavani n’est pas blessé mais il vaut mieux rester à la maison en pensant”

En coach le PSG Il a de nouveau laissé l’attaquant uruguayen hors de l’appel. Pour l’affrontement, il affrontera son équipe avec le Lille, Thomas Tüchel a préféré ne pas avoir Edinson Cavani même pas avec Kurzawa, deux joueurs dont la continuité au Paris Saint-Germain est dans l’air.

Interrogé par la situation du côté gauche, l’Allemand a déclaré: «Ce n’est pas encore clair, donc Kurzawa ne sera pas dans le groupe contre Lille. Idem pour Edinson Cavani. Il vaut mieux continuer à penser à la maison“

«Il vaut mieux que Kurzawa et Cavani ne viennent pas. Ils doivent réfléchir et trouver une solution. Cavani n’est plus blessé», A insisté Thomas Tüchel lors d’une conférence de presse.

Ni Tüchel ni Leonardo n’ont pu garantir la continuité de Cavani au PSG

La dernière fois qu’il a parlé d’Edinson Cavani, l’entraîneur de Paris Saint-Germain a déclaré: «La situation de Cavani est incertaine, nous ne savons pas ce qui va lui arriver” “Ce que je ne peux garantir, c’est qu’il continuera avec nous et sera à Paris en février”, a-t-il ajouté.

De son côté, après le match contre Lorient, Leonardo a commenté: «Nous avons toujours dit la même chose de Cavani. Nous nous attendions à ce qu’il reste au club. Aujourd’hui a demandé de quitter. Nous étudions la situation. Nous avions une proposition de l’Atlético de Madrid. Nous n’avons pas reçu de proposition en fonction de la valeur du joueur“

«Nous écoutons le joueur. Nous n’avons pas eu de nouveaux contacts depuis avec l’Atlético de Madrid. Aujourd’hui, il n’y a rien. Nous regardons vers l’avenir. Nous verrons comment il évoluera dans les prochains jours. Nous écoutons parce que nous respectons le joueur», A poursuivi le directeur sportif du PSG.