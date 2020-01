Cavani “ offert ” à Man Utd, les favoris de Chelsea pour Werner, Tottenham veulent l’as de Man City

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de vendredi et en ligne…

Manchester United se verra offrir Edinson Cavani en transfert gratuit cet été. L’attaquant est actuellement au Paris Saint-Germain mais devrait quitter le club de Ligue 1 à la fin de son contrat après la campagne en cours. Cavani pourrait envisager de déménager à Old Trafford, mais United serait confronté à la concurrence de Chelsea et de l’Atletico Madrid. Il est peu probable qu’il quitte la France en janvier, car le PSG devrait toujours vouloir environ 30 millions de livres sterling pour Cavani malgré le peu de temps qu’il reste sur son contrat actuel. (Manchester Evening News)

Le déménagement de Christian Eriksen à l’Internazionale semble se rapprocher car son agent aurait rencontré des représentants du club de Serie A. L’agent d’Eriksen, Martin Schoots, a dîné avec le PDG de l’Inter, Giuseppe Marotta, avant le passage proposé de Tottenham à San Siro. Certains rapports suggèrent qu’une offre de 13 millions de livres sterling a été déposée alors que les équipes d’Antonio Conte cherchent à mettre fin à la domination de la Juventus sur le football italien. (RAPPORT COMPLET)

Le transfert de Bruno Fernandes à Manchester United pourrait être achevé dès aujourd’hui, le milieu de terrain faisant peut-être ses adieux pour le Sporting contre Benfica ce soir. Des frais de 65 millions de livres sterling ont été annoncés pour Fernandes, qui devrait regarder Liverpool contre Man United à Anfield dimanche. (RAPPORT COMPLET)

Bruno Fernandes semble prêt à rejoindre Man United dans les prochains jours

Le transfert d’Ashley Young de Manchester United à l’Inter Milan a été convenu – pour un montant de 1,3 million de livres sterling. On pense que Young se trouve en Italie pour subir un examen médical et accepter des conditions personnelles. Ole Gunnar Solskjaer a confirmé vendredi qu’il allait rejoindre la Serie A. (RAPPORT COMPLET)

Chelsea est le favori pour signer l’attaquant du RB Leipzig, Timo Werner. Le joueur de 23 ans a décrit la Premier League comme la ligue «la plus intéressante» d’Europe, suggérant qu’une décision pourrait être imminente. Il ne bougera pas pour l’instant, cependant, car il insiste sur le fait qu’il est satisfait du club de Bundesliga pour le moment. (Bild)

Manchester City n’a pas renoncé à espérer signer un contrat à long terme avec Leroy Sane. L’ailier est la cible du Bayern Munich depuis un certain temps et City aurait rejeté plusieurs offres l’été dernier. Il est également suggéré à Sane de réfléchir à nouveau sur un transfert au club de Bundesliga. (Métro)

L'Inter Milan souhaite vivement signer Christian Eriksen – L'expert européen Kevin Hatchard s'attend à ce que Dane quitte Tottenham en janvier

Jose Mourinho s’est entretenu avec l’arrière latéral de Man City, Joao Cancelo, à propos d’un éventuel déménagement à Tottenham. Cancelo n’a rejoint les champions anglais de la Juventus que l’été dernier avec un contrat de 58 millions de livres sterling, mais n’a joué que huit fois en Premier League. On dit qu’il s’impatiente en raison de son manque de temps de jeu. (El Desmarque)

Manchester United et Chelsea devraient s’affronter pour le milieu de terrain très bien noté Boubakary Soumare. Le joueur de 20 ans joue actuellement pour Lille mais a été lié à un passage en Premier League. Une décision ne sera cependant prise qu’après leur match avec le PSG le 26 janvier. Arsenal ne serait plus intéressé par le jeune talent. (Sky Sports)

Le milieu de terrain de la Juventus Emre Can a exclu un éventuel déménagement à Manchester United. Il est tombé en disgrâce du côté de la Serie A et cherche à s’éloigner, mais ce ne sera pas à Old Trafford en raison de ses liens avec l’ancien club de Liverpool. Peut quitter Anfield sur un transfert gratuit en 2018. (Tuttosport)

Slaven Bilic est prêt à offrir à son ancien club West Ham 1,5 million de livres pour garder Grady Diangana à West Brom en prêt pour le reste de la saison. Le milieu de terrain anglais des moins de 20 ans a été une révélation pour le club alors qu’il domine le championnat. Il a marqué cinq buts en 20 apparitions et pourrait être vital pour leur poussée de promotion dans la seconde moitié de la saison. (Télégraphe)

