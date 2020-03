Caveman, réponse de la fédération américaine qui rabaisse les joueurs, déclare Molly Levison

Ap

Journal La Jornada

Jeudi 12 mars 2020, p. a11

New York. Molly Levinson, porte-parole des footballeurs de l’équipe nationale des États-Unis qui exigent un salaire égal pour les hommes, considérait l’homme des cavernes et le paléolithique comme l’argument de l’American Football Federation dans lequel elle garantit que les hommes ont besoin de plus de compétence et de responsabilité que les femmes dans le football.

“Cet ‘argument’ ridicule appartient à l’ère paléolithique. On dirait qu’il a été fait par un homme des cavernes. Littéralement, tout le monde dans le monde comprend qu’un argument selon lequel les joueurs masculins “ont plus de responsabilités” est simplement du sexisme et illustre la discrimination sexuelle qui nous a amenés à entamer ce procès “, a déclaré Levinson.

Après qu’un groupe de joueurs comme Megan Rapinoe et Alex Morgan a déposé une plainte pour traitement et salaire égal à celui des hommes, la Fédération de football des États-Unis a présenté mardi un argument devant un tribunal de Los Angeles qui a soulevé la colère des plaignants.

“Le travail d’un joueur – de l’équipe nationale masculine – porte plus de responsabilités au sein de l’équipe que le travail d’un joueur, il nécessite un niveau de compétence plus élevé”, a déclaré le US Soccer pour son sigle en anglais, selon les médias américains. .

Malgré le fait que l’équipe féminine ait remporté quatre titres mondiaux et le même nombre d’or aux Jeux olympiques, US Soccer a assuré que l’équipe masculine joue généralement contre des fans plus hostiles au Mexique et en Amérique centrale, de sorte qu’elle fait face à une exigence différente de celle du de l’équipe nationale féminine.

