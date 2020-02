Ce chien envahissant le terrain de football est la preuve que «Air Bud: World Pup» est un mensonge

Un chien a récemment couru sur le terrain lors d’un match de football à Istanbul, ce qui a conduit à une séquence délicieuse. Les joueurs et l’arbitre ont tenté de faire sortir le chien du terrain, mais le chien a refusé et leur a échappé, courant après le ballon et essayant de le mordre.

Finalement, le chien a dû être ramassé et transporté.

Ce chien qui envahit le terrain est très mignon.

Cela m’a également rappelé qu’Air Bud: World Pup, le troisième film de la série Air Bud, est une propagande embarrassante pour les chiens.

Le film se déroule comme un mensonge que Buddy, le chien éponyme – qui porte le même nom que le copain décédé des deux films précédents, mais nous n’allons pas discuter de cette tentative de tromperie – raconte à ses enfants les exploits de son cadet journées. Le mensonge le plus évident est le méchant de l’histoire: un homme, un ancien dogcatcher, nommé Snerbert. Snerbert. Snerbert!

Dans le film, Snerbert met en œuvre son plan ignoble après que Buddy ait conduit l’équipe de football mixte de son propriétaire Josh aux championnats d’État. Alors que Buddy et Josh célèbrent, Snerbert kidnappe les chiots que Buddy avait avec Molly, la golden retriever qui appartient à la nouvelle amie de Josh, Emma, ​​qui a déménagé d’Angleterre.

Pourquoi Snerbert kidnappe-t-il une portée aléatoire de chiots? Parce que son grand plan est de vendre les chiens et de s’enrichir.

C’est ça. C’est son plan. Maintenant, je sais que nous vivons à une époque où les gens essaient de devenir riches en faisant des choses ridicules. Vector Marketing a toujours des jeunes du pays faisant du porte-à-porte pour vendre des couteaux dans l’espoir de pouvoir réaliser un fantasme qui leur a été vendu dans le sous-sol d’un immeuble de bureaux vide. J’ai compris. La pauvreté et l’ambition peuvent vous faire faire des choses terribles. Mais même dans le domaine des idées stupides, attraper et vendre des chiens est l’un des plus stupides.

Snerbert est chez lui dans un film qui est allé directement sur DVD. Dans la plupart des autres contextes, il serait une si mauvaise idée d’un méchant qu’il ne durerait pas la première ébauche du script. Mais dans un film dans lequel un chien sait jouer au football sans aucune suggestion de comment – un film qui dit simplement non seulement que le chien sait jouer au football, mais qu’il est si bon dans ce domaine qu’il peut diriger une co-formation nouvellement formée. équipe aux championnats d’État – Snerbert semble presque normal.

Naturellement, Buddy marque le but vainqueur dans le match de championnat d’État. Mais comme il le fait, le Snerbert déjoué est gardé par une meute de chiens qui semble prêt à attaquer. La scène fait penser que la vie de Snerbert s’est terminée de la même manière que celle de Scar de Lion King, comme s’il était un Actéon comiquement inepte.

Mais bien sûr, le film entier pourrait être le fantasme de Buddy. Ou pire, une campagne de diffamation. En réalité, Snerbert était peut-être un homme normal qui ne faisait que son travail de dogcatcher et a été diabolisé parce qu’un chien riche et puissant d’Hollywood le détestait tellement qu’il a décidé d’utiliser le pouvoir du film pour l’enterrer. Il n’y a pas d’autre explication à la perversité comique de Snerbert.

Et si nous acceptons cette représentation de Snerbert dans Air Bud: World Pup comme un travail à succès, alors nous devons remettre en question les exploits athlétiques de Buddy. En réalité, il a probablement couru sur le terrain et s’est comporté comme le chien dans la vidéo en haut de ce post, puis a immédiatement commencé à raconter des histoires folles de son temps sur le terrain, comme une version plus fourrure de Rudy Ruettiger.

Le film se termine avec Buddy qui aide l’ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE DES ÉTATS-UNIS À GAGNER LA COUPE DU MONDE EN BATANT LA NORVÈGE SUR DES PÉNALITÉS. Oui c’est correct. Maintenant, si ce n’est pas le plus grand mensonge jamais dit, je ne sais pas ce que c’est.