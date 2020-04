Ce chien qui joue au volleyball nous rappelle pourquoi nous aimons le sport

Kiara, la joueuse de volleyball, est devenue virale pour toutes les bonnes raisons ce week-end.

C’est le genre de vidéo sans espoir dont nous avons besoin à un moment où tant de choses se sentent impuissantes.

En l’absence de sport, il y a quelque chose de particulièrement pur et beau chez les animaux qui jouent aux jeux que nous aimons regarder, car à bien des égards, ils nous rappellent ce qu’est le sport.

Nous avons tendance à trop compliquer les choses. C’est la nature humaine. Nous prenons quelque chose de vierge, puis ajoutons couche après couche de complexité et d’éléments auxiliaires, et au fil du temps, nous oublions souvent pourquoi nous aimons le sport en premier lieu. Il ne suffit pas de regarder votre équipe. Vous devez également penser aux plafonds salariaux, vous chamailler sur le montant des salaires, faire attention à vos équipes sportives fantastiques, discuter des héritages – la liste est longue. Quelque part perdu dans tout cela, c’est le plaisir et la joie inhérents qui viennent en regardant quelqu’un jouer à un jeu qu’ils aiment à un niveau extrêmement élevé pour notre divertissement.

Donc, quand nous voyons Kiara, un chien sans bagage ni appréhension, juste sortir et préparer le ballon pour un pic, remuer la queue et anticiper la prochaine fois qu’elle touche le ballon … c’est juste magique.

Dans des moments comme celui-ci, je pense que nous abandonnerions tout, toutes les inquiétudes superflues concernant le côté commercial du sport, juste pour regarder les gens jouer à des jeux qu’ils aiment à nouveau. Nous devons prêter attention à la merveille enfantine qu’un chien peut nous apprendre. Le sport est un passe-temps – il nous aide littéralement à passer le temps et à apprécier le monde. Maintenant, avec tout le temps dans le monde et aucun moyen de l’utiliser, nous devons presser toute la joie que nous pouvons d’un chien jouant aux jeux que nous souhaitons pouvoir jouer en ce moment.

Avec un peu de chance, quand tout cela sera terminé, nous apprendrons à être un peu plus comme Kiara et à ne pas prendre le sport pour acquis.