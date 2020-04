Ce chien serait un premier choix au coin du repêchage

S’il y avait une sorte de jeux olympiques où des animaux rivalisaient avec des gens, les gens seraient absolument détruits.

Exemple: ce bon chien qui verrouille absolument son humain sur TikTok pour que le monde entier puisse le voir. Il semble que ce devrait être un premier choix dans le repêchage de la NFL ce mois-ci.

Je veux dire, ce chien ressemble facilement à ce qu’il aurait été l’un des meilleurs demi de coin du football universitaire la saison dernière. C’est complètement fermé.

Deion Sanders serait tellement fier de ce bon garçon. Il mérite une gâterie et un massage du ventre.

Le chien n’essaie même pas. Il est battu hors de la ligne de mêlée, mais ça va. Il reste solide, retourne ses hanches de chien et récupère sur son chemin vers le terrain.

Son humain court à toute vitesse sur le terrain et mais notre bon garçon est à peine en train de faire un trot. Il rattrape et lâche la balle dès qu’elle touche les mains de son humain. ÉLITE.

Ce n’est pas illégal de signer un chien, non? Droite. En tant que l’un des deux fans résidents des Eagles dans l’équipe For The Win, mon équipe pourrait certainement l’utiliser.

