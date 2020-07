« Ce conseil d’administration doit sucer les œufs de Carlos Tevez »

Carlos Crespi, un ancien dirigeant de Boca pendant l’administration de Daniel Angelici, a donné son avis sur le conflit avec Carlos Tevez et a chargé des munitions lourdes contre la direction actuelle. De plus, il a laissé une phrase qui a fait parler les gens sur les réseaux sociaux.

« Il devrait y avoir une manifestation en faveur de Carlitos, ce sont des joueurs qui aiment Boca. Je pense que l’affaire Tevez va être corrigée. (Juan Román) Riquelme a eu le même problème à un moment donné et ma position était en faveur de Riquelme … Carlitos est et sera toujours une idole de Boca. Les hauts et les bas ne sont pas jugés mais les trajectoires et les titres qu’il a sur les épaules sont jugés « , a lancé Crespi, en dialogue avec Boca de Selección.

Et dans le même esprit, il a accusé le patron Bermúdez et Raúl Cascini de lui avoir dit l’ancien joueur: « Boca n’a jamais eu de Conseil du football géré par des panélistes sportifs et il semblerait que Carlitos soit désormais jugé par deux panélistes. Il est irresponsable et illogique de juger Tevez. Les employés de Boca qui jugent Tevez ne sont pas de Boca. Vous êtes de Boca ou vous êtes anti Boca, mais les idoles ne se touchent pas. «

« Un fan de Boca, celui qui aime Boca ne parle pas mal d’un autre joueur de Boca. On ne peut jamais dire que Carlitos est un ancien joueur … Ils doivent donner le plaisir que Carlitos Tevez ait marqué le but contre Gimnasia et qu’ils aient remporté le championnat de River. Ils doivent sucer leurs œufs tous les jours. Qu’est-ce qu’un ancien joueur? Merci Tevez, ils doivent le lui dire « , a déclaré l’ancien candidat à la vice-présidence sur la liste de Christian Gribaudo.

Et enfin, il a déclaré que Riquelme pourrait résoudre la situation: « Bref, Riquelme et Tevez sont ceux qui doivent régler la situation, les autres sont bâton, ils ont travaillé pour Boca et Boca les a embauchés pour jouer un certain temps « , at-il conclu.