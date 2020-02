Ce dunk manqué de Zach LaVine a cassé Internet

Écoutez, bruh. Est-il trop tard pour faire participer Zach LaVine au concours de dunk? Parce que, euh, cet homme essaie avec désinvolture de lancer des dunks sur la ligne de lancer franc 360 comme si c’était absolument rien.

C’est mignon et tout ce qu’il essaie d’être le premier joueur de l’histoire de la NBA à remporter le concours de 3 points et le concours de dunk, ayant déjà remporté ce dernier deux fois en 2015 et 2016. En 2020, LaVine ne devrait apparaître que dans le 3 Concours de points. C’est une jolie petite histoire ou autre chose.

Mais Zach, mon pote, tu perds ton temps. Nous voulons juste que vous trempiez.

Je veux dire, regardez à quel point cette tentative est ridicule. Genre, quel genre de personne est capable de faire ça? Cet homme doit avoir des ailes. Il doit.

Mec! Allons. La NBA doit le laisser tremper, mec. Les gens l’exigent absolument. Ils deviennent fous de ce dunk.

Ils font même des demandes à ce stade. Hé Zach, bruh, allez. Entrez.

Ugh, c’est tellement exaspérant. LaVine pourrait juste cette chose vers le bas chaque année, l’homme. Chaque année. Pas de manque de respect pour le terrain du concours de dunk cette année, mais quoi qu’ils fassent, cela ne reviendra même pas à manquer. LaVine est roi.

Regardez, mec. Je ne vais pas dire qu’il a battu le premier Vince Carter. Mais je ne vais pas non plus dire qu’il a battu Vince Carter.

Pour être tout à fait honnête, fam, je veux juste le revoir trempé. Et le reste d’entre nous aussi. Quelqu’un doit y arriver.

