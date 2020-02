Ce fan des Chiefs et ses fesses sont tombés d’un arbre pendant le défilé du Super Bowl

Cette vidéo ne nécessite ni introduction ni configuration. Tout simplement profiter.

Quel idiot! Journée de parade des chefs !! ‍♀️ ‍♀️

La sécurité d’emploi! Garder les hôpitaux en affaires!

Publié par Amber Gormanson le mercredi 5 février 2020

Maintenant, regardez, je dirai du saut que nous n’avons pas pu confirmer que Buttman est en sécurité. Nous l’espérons certainement, et nous sommes assez confiants qu’il n’a pas été gravement blessé car il n’y a eu aucun rapport contraire. Avec une foule nombreuse et la présence des premiers intervenants, on pourrait penser qu’il y aurait des rapports s’il était blessé.

Donc, avec un peu d’appréhension, je me sens bien en riant – parce que je peux m’identifier. J’ai grimpé à un arbre en état d’ébriété à l’âge de 17 ans. Lorsque les policiers sont arrivés, je leur ai dit que je jouais aux «Gorilles dans la brume» et ils m’ont ramené chez moi. J’ai eu une conversation sévère avec ma mère, non seulement pour être ivre mineure, mais aussi pour avoir l’audace de penser que les gorilles vivaient dans les arbres.

Cela revient à dire que grimper un arbre ivre est une mauvaise idée en soi. C’est aussi une mauvaise idée de laisser traîner vos fesses. C’est en outre une mauvaise idée d’avoir la confiance nécessaire pour tenter de sauter de branche en branche tout en étant ivre avec vos fesses en suspension.

Juste une grosse boule de mauvaises décisions ici.