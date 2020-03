Ce flip flip fou est le défi le plus impressionnant à ce jour

Avec des millions de personnes restant à la maison de manière responsable et pratiquant la distance sociale pour aider à freiner la propagation du coronavirus, nous avons vu la montée de plusieurs nouveaux défis viraux sur les réseaux sociaux. La superstar des Hawks Trae Young a popularisé le #InHouseChallenge, un concours modifié à trois points utilisant des chaussettes et un panier, un boxeur a fixé une barre ridiculement haute avec un défi de médecine-ball, et Baker Mayfield a tenté le défi de push-up sur un flux en direct et a été rapidement torréfié pour sa forme.

Charles Renninger, qui passe par @ManMythBeard sur les médias sociaux, a relevé un nouveau défi de fléchettes phénoménal – et ne pouvait pas croire son résultat. Vous avez vu le défi de renversement de bouteille, où l’objet est de retourner une bouteille d’eau partiellement remplie et de la faire tenir debout? ManMythBeard a augmenté la difficulté en échangeant la bouteille contre une fléchette standard, et a tenté de poser la pointe de la fléchette à l’intérieur de la valve à air d’un ballon de basket. Avec une marge d’erreur presque nulle, il a retourné sa fléchette, a crié «Kobe» et l’a regardé clouer parfaitement la cible. Les marques sur la table suggèrent qu’il avait auparavant manqué de nombreuses fois, mais tout de même, retirer cela avant de s’ennuyer ou de quitter la rage est assez impressionnant.

@ManMythBeard a également partagé un autre défi de fléchettes fou, où il lance une balle derrière son dos, tente de lancer une fléchette pour faire éclater un ballon alors que le ballon est en l’air, puis attrape le ballon avec la même main avec laquelle il a lancé la fléchette.

