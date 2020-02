Ce footballeur vient d’être expulsé deux fois dans le même match

Plus vous emballez de choses dans un système, plus les étuis à franges deviennent intéressants. Le football est un jeu simple, mais lorsque vous ajoutez une rediffusion vidéo, il devient assez rapidement désordonné. Des règles qui semblaient assez simples avant d’être examinées avec une précision microscopique commencent à sembler impropres à l’usage. Les jeux sont retardés, les fans et les experts se confondent … attendez, cette dernière partie a toujours été vraie. N’hésitez pas à le supprimer du dossier, si vous le souhaitez.

Cependant, si vous êtes un fan du pur chaos – et je soupçonne que tout le monde l’est, au fond, surtout quand vous n’avez aucun intérêt pour un jeu – VAR offre un certain avantage. Par exemple, la séquence suivante aurait été impossible avant l’introduction de la relecture:

séquence folle:

• Cristobal envoyé pour un défi imprudent

• ref vérifie le VAR et le renverse

• Cristobal rappelé du vestiaire

• quelques secondes après son retour, Cristobal affronte Stuani

• les deux joueurs sur carton jaune

• Cristobal renvoyépic.twitter.com/rCZAD3TZh4

– amadí (@amadoit__) 2 février 2020

Je dois imaginer que c’est la toute première fois qu’un footballeur est expulsé deux fois dans le même match. Pour récapituler: dans un match de deuxième division espagnole entre Fuenlabrada et Gérone, le milieu de terrain de Fuenlabrada Cristóbal Márquez a été expulsé pour un coup de pied volant sur Álex Granell de Gérone.

Vous pouvez dire pourquoi l’arbitre a licencié Cristóbal – d’où il se trouve, et en temps réel, le défi semble brutal. Mais VAR l’a vérifié et a déterminé que même si cela avait l’air moche, il n’y avait pas assez de contacts pour justifier un carton rouge, alors Cristóbal a été récupéré du vestiaire de Fuenlabrada et réservé à la place. Récupéré, il a été immédiatement provoqué en tête-à-tête avec Granell, ce qui a valu aux deux joueurs un carton jaune. Mais comme il venait de voir son rouge déclassé en jaune, cette réservation était la deuxième de Cristóbal, et il a été renvoyé.

Je ne sais pas quel est le record de temps entre les cartons rouges, ou si cela devrait vraiment compter comme deux, mais être renvoyé deux fois en quatre minutes est un exploit incroyable.

Merci, VAR. Cela en vaut la peine. Pour une certaine définition de «ça vaut le coup», de toute façon.