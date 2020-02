Ce fut la nuit magique de Luka Doncic dans son premier All Star

À 21 ans Luka Doncic Il continue de vivre un rêve en NBA. Dans les premières heures de ce dimanche, il a fait ses débuts dans un All star et il est devenu le plus jeune joueur à jouer la All-Star Party précisément depuis Lebron James lui-même en 2005.

Ce devait être à Chicago, la ville dans laquelle Michael Jordan a forgé sa légende, où Luka Doncic a créé son statut All Star (et en tant que titulaire) douze jours après l’âge de 21 ans. La base slovène, formée au Real Madrid, devient le neuvième joueur de l’histoire à jouer un All Star avant d’atteindre 21 et le plus jeune titre depuis LeBron James en 2005.

De plus, Doncic a signé un doublé historique en un week-end auquel il a également participé, vendredi, aux Rising Stars qui affrontent les joueurs de première et deuxième année de la NBA au format américain contre le reste du monde.

Doncic, l’héritier du trône de Lebron

Dans ce match d’échauffement avant le All Star, Luka Doncic, qui avait déjà joué l’an dernier à Charlotte, s’est avéré être l’un des leaders du nouveau lot de stars de la NBA (16 points et 5 passes décisives). En fait, il a partagé un indice avec les trois autres qui, avec lui, semblent appelés à être les prochains référents de la NBA: Ja Morant, Zion Williamson et Trae Young.

Dans le All Star, il était plus retenu, entouré par les grandes superstars de la NBA et avec peu de ballon dans les mains: la base de facto était LeBron James. Et c’est toujours de grands mots pour Doncic.

Au premier trimestre, Doncic a raté un triple et créé dans un All Star avec un mat retracé la ligne du bas à partir de la gauche. Ensuite, dans la troisième partie, Il a enchaîné deux triples de suite et a terminé avec 8 points et 4 passes décisives: 3/6 en tirs (2/5 en triplets), un rebond en un peu plus de 17 minutes. Au dernier quart, il n’a pas joué.

Doncic, oui, il a pris avec humour ce banc des minutes décisives du All Star, il a demandé du pop-corn à un amateur et a plaisanté plus tard sur les réseaux sociaux.