Ce fut la sanction controversée et douteuse que le VAR souligna en faveur de Barcelone

Barcelone doit remercier le VAR après avoir ajouté une très mauvaise victoire sur la Real Sociedad au Camp Nou. L’équipe du Barça a remporté un but de Leo Messi sur penalty, indiqué dans un action controversée dans laquelle Le Normand ne parvient pas à effacer avec la tête un centre de la zone et le fait involontairement avec le bras.

L’arbitre du match, Martínez Munuera, n’a vu aucune infraction au départ et a laissé un jeu qui, paradoxalement, s’est terminé par une nette chance de but de la Real Sociedad dans les bottes de Nacho Monreal. Deuxieme acte, l’arbitre d’Alicante a été appelé depuis la salle VOR revoir en première personne l’action du Normand, à laquelle il a indiqué la ligne des onze mètres.

L’action laisse place au doute, et c’est Le Normand n’a pas l’intention de frapper la balle avec ses bras, mais c’est une erreur de calcul – il a été induit en erreur par Braithwaite – c’est celui qui fait dégager son bras. Les joueurs de la Real Sociedad ont protesté contre beaucoup d’actions qui les ont laissés sans un point pour lequel ils avaient combattu pendant plus de 80 minutes et qui pourraient être la clé de leurs aspirations européennes.

Hors jeu précédent

La controverse du jeu n’était pas là, c’est-à-dire que le jeu de punition est précédé de un hors-jeu d’Arturo Vidal non désigné par l’assistant de Martínez Munuera puisque depuis cette saison l’intervention du Chilien est considérée comme une nouvelle pièce, ce qui met le centre qui se termine dans le jeu avec le bras du Normand.