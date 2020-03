Ce fut le hors-jeu controversé de Vidal avant le penalty que l’arbitre et le VAR n’ont pas vu

Barcelone a pris les trois points en remportant le minimum à la Real Sociedad avec un but de penalty controversé. Non seulement par la main de Le Normand, mais dans la pièce précédente Arturo Vidal débuta hors-jeu.

Tout est né avec une faute que Leo Messi a suspendue Au coeur du quartier. Lors du battement du cuir, Arturo Vidal était hors-jeu et le ballon est allé dans la zone où le milieu de terrain chilien allait finir. Face à cette situation, Gorosabel a couru pour dégager le ballon tandis que l’ancien Bayern ou la Juventus n’a pas attaqué le ballon directement.

L’autorisation de Gorosabel est tombée sur les pieds d’Arturo Vidal, qui l’a centrée et il y avait la main controversée et discutée de Le Normand. L’arbitre n’a pas indiqué la peine maximale et c’est le VAR qui a conseillé à Martínez Munuera de revoir l’action, mais La position antirégulatrice chilienne n’a pas été analysée.

Et cette saison on considère qu’Arturo Vidal n’est pas intervenu dans la pièce parce qu’il n’a pas directement attaqué le ballon et après l’autorisation de Gorosabel, il est interprété qu’il a commencé Une nouvelle pièce. Même ainsi, si le Chilien n’était pas là au lancement de la faute, le footballeur de la Real Sociedad aurait pu laisser passer le ballon pour sortir de la ligne du bas et gagner un coup de pied de but.