Ce fut le «onze» de River quand il descendit au National B pour la première fois de son histoire

Avant le succès que le club continue de récolter aux mains de Marcelo Gallardo, River a connu l’étape la plus noire de son histoire en 2011, quand il a dû descendre au National B pour la première (et seule, jusqu’à présent) fois de son histoire. C’était dans la promotion avant Belgrano. Le retour a été joué au stade Monumental et a ainsi formé l’équipe dirigée par Juan José López.

1. Juan Pablo Carrizo

Les erreurs spécifiques de ce tournoi l’ont tenu pour responsable, car en tant que gardien de but, il avait toujours des conditions à remplir. Le football a ces choses. Ce 26 juin était son dernier match au club auquel il était retourné prêté.

2. Jonatan Maidana

Peut-être le seul qui pourrait être maintenu plus tard et qui est devenu une idole et une référence pour le club. Il est monté, l’a combattu, a remporté le poste à nouveau et a vécu l’étape réussie de la rivière par Marcelo Gallardo, atteignant l’affection du peuple. Il a dit au revoir début 2019 pour aller au Mexique.

3. Alexis Ferrero

L’une des références de ce campus pour son âge. Après la défaite de la catégorie, Alexis Ferrero a joué 6 mois dans le B avec River puis a décidé d’aller à Huracán. Sans aucun doute, le fan de River ne restera pas avec lui lorsqu’il s’agit de choisir de grands défenseurs du club.

4. Juan Manuel Díaz

L’Uruguayen a laissé de côté qui, après avoir vécu toute l’étape de la descente, est resté et a fait partie de la campagne de promotion au premier rang, bien que le tournoi ne se soit pas terminé et qu’il soit allé jouer pour le National de son pays. Discuté par beaucoup, accepté par d’autres.

5. Facundo Affranchino

Le gamin n’a pu s’installer dans aucun club après cet épisode qui a tant souffert lors de ses premières apparitions dans l’élite. Enregistrer les étapes par San Martín de San Juan, Belgrano de Córdoba, Lobos de México, Unión de Santa Fe, Ferro, Instituto, Villa Dálmine et Olmedo.



6. Walter Acevedo

Un milieu de terrain central avec un bon punch et de nombreuses conditions. Après ça la descente est allée à Banfield en prêt, puis est retournée au club et s’est rendue à Saragosse en Espagne. En 2014, il revient en Argentine pour jouer dans Tigre, Defensa y Justicia et All Boys. Il clôt sa carrière à Malte et au Guatemala.

7. Carlos Arano

Après la relégation, l’un des footballeurs les plus résistés par les gens a joué quelques matchs dans le B Nacional, mais a ensuite été inactif et est retourné à Huracán, où il a travaillé jusqu’en 2015. Il a terminé sa carrière à Barracas Central, dans la promotion argentine.

8. Roberto Pereyra

Le “Tucu” a présenté sa meilleure version lorsqu’il a quitté le “Millionaire”: il a été transféré à l’Udinese en Italie et ses grands matchs l’ont amené à la Juventus, où il s’est fait un nom dans le monde. En 2016, il a été transféré à Watford de la Premier League – où il se trouve aujourd’hui.

9. Erik Lamela

Crack. C’était la grande promesse de cette équipe, donc sa vente après la descente était très importante pour l’économie d’un club détruit. Il est allé à Rome, où il avait un niveau exceptionnel qui lui a permis d’atteindre Tottenham en Angleterre, le club où il se trouve aujourd’hui.

10. Leandro Caruso

Il avait converti quelques buts à River qui ont éveillé l’illusion du peuple, mais la débâcle générale de l’équipe l’a clairement blessé. Après la relégation, il a joué deux fois à Godoy Cruz, Argentinos, Huracán, All Boys, Juventud Unida de San Luis … il est aujourd’hui à Dock Sud.

11. Mariano Pavone

L’un des plus marqués a été la pénalité qui a échoué cet après-midi lors de sa dernière rencontre à River. De là, il est allé à Lanús, jusqu’en 2012, il est allé à la Cruz Azul de México. Il a continué à ajouter des clubs de football argentin, il est passé par l’Uruguay et joue aujourd’hui le First National avec Quilmes.