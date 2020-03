Ce Liverpool n’est plus invincible

L’équipe anglaise est tombée éliminée de la FA Cup en s’inclinant en huitièmes de finale contre le Chelsea 2-0. La défaite de Liverpool arrive après le week-end dernier a perdu son imbattable en Premier, où il a eu 44 matchs sans perdre, contre l’un des derniers classés, le Watford.

Ceux de Jürgen Klopp ajoutent trois défaites lors des quatre derniers matchs, une mauvaise manche qui a commencé dans la Wanda Metropolitano, où le Athlète de Madrid Liverpool a remporté le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. La seule victoire remportée par Anfield au cours de cette période n’est pas restée sans souffrance, car il a été contraint de revenir pour gagner 3-2 Wolverhampton dans son stade

La mauvaise séquence de Liverpool invite l’Atlético de Madrid à l’optimisme en Ligue des champions

L’une des raisons de cette bosse est la relaxation. Et avec 22 points d’avantage en Premier sur le Manchester City, c’est une question de temps que le Liverpool est proclamé champion, ce qu’il n’a plus réalisé depuis 1990. Cependant, l’équipe anglaise, qui a remporté l’année dernière la Ligue des champions et la Coupe du monde, a déjà perdu son premier titre de la saison, la FA CUP. En Ligue des champions, quant à lui, il devra retourner à l’Atlético de Madrid à Anfield s’il veut avoir des options pour revalider le titre. L’équipe rojiblanco a gagné 1-0 au match aller grâce à un but de Saul Ñíguez. Bien qu’un match compliqué soit attendu à Anfield, la mauvaise séquence de Liverpool invite les fans de matelas à l’optimisme.