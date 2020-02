Ce moment 2014 est-il la véritable origine du boeuf?

Le bœuf Giannis Antetokounmpo et James Harden a peut-être atteint un sommet aujourd’hui, mais cela fait longtemps. Tous les signes étaient là et ils étaient assez évidents – il est surprenant que nous n’ayons pas compris plus tôt.

Avant les commentaires du match des étoiles, avant que Harden ne devienne fou, Giannis lui a volé un MVP, avant que Giannis n’effectue de manière hilarante le mouvement le plus agressif de l’histoire de l’humanité sur la tête de Harden, il y a eu cet incident en 2014.

À la fin d’un match Bucks contre Rockets où les Rockets gagnaient assez facilement, Antetokounmpo et Harden se sont emmêlés et Harden a été appelé pour une faute offensive.

Giannis avait des mots pour lui et, euh, ils n’avaient pas l’air trop gentils. De plus, il a frappé le ballon des mains de Harden comme un enfant de six ans.

Il semblait que Harden était prêt à aller tout de suite. Jusqu’à ce que Larry Sanders intervienne de toute façon.

Est-ce à ce moment-là que les deux futurs MVP ont réalisé qu’ils ne s’aiment pas? Avant toutes les apparitions de MVP et All-Star et tout le reste, il y avait ça.

Et nous savons que James Harden est membre de Twitter “GIANNIS N’A PAS DE SAC”. Nous aurions dû voir cela arriver, vous tous. Nous aurions dû savoir.

