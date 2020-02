“Ce ne serait pas une déception de ne pas être en Championnat d’Europe”

Le milieu de terrain de 35 ans du Villarreal Il a été convoqué avec l’équipe nationale au cours des derniers matchs et est l’un des candidats les plus forts pour être dans le prochain championnat d’Europe. Interrogé à ce sujet lors de la dernière interview qu’il a accordée, Santi Cazorla Il reconnaît que c’est quelque chose qui l’enthousiasme. Cependant, il souligne que ce ne serait pas une déception pour lui de ne pas être finalement convoqué.

“Une déception non pas parce que je suis conscient de mon âge et des joueurs. Mais oui c’est vrai que j’ai été ravi d’être là. C’était quelque chose que j’avais abandonné quand je suis retourné au football, même le jour où ils m’ont repris, je savais que c’était un prix et sans trop d’attentes de continuité. Mais j’ai continué à jouer à Villarreal et les entraîneurs m’ont fait confiance, et cela m’a excité. Je lui ai parlé il y a 10 minutes récemment lors d’un match hier et je suis reconnaissant de ses paroles », a ajouté Cazorla, faisant référence à Luis Enrique, à Marca.

Cazorla: “Toute équipe perd avec celle qui a remporté le Championnat d’Europe”

L’Espagnol a également été interrogé sur cette équipe nationale et celle qui était championne et dont il faisait partie. «Nous avons toujours tendance à comparer dans ce pays et c’est une erreur car toute sélection perd avec cela. Vous devez laisser les gens seuls parce que les gens viennent avec un avenir plein d’espoir. Je pense que cet été il y a des options pour concourir pour gagner l’Eurocup parce qu’il y a beaucoup d’égalité entre plusieurs sélections dont l’Espagne », a terminé Santi Cazorla.