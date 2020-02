La pluie incessante a provoqué une déception généralisée dimanche, retardant officiellement le Daytona 500. Les pilotes étaient coincés à attendre pour voir si les conditions s’amélioreraient, et quand il est devenu évident que la course serait reportée à lundi, Timmy Hill a décidé d’utiliser son temps libre pour attraper un mordre.

Lorsque le joueur de 26 ans a réalisé que la restauration NASCAR avait quitté l’hippodrome, il a improvisé en se dirigeant vers Bojangles à l’intérieur du stade.

Et je suis parti avec des frites.

Maintenant, regardez, il y a des rapports contradictoires selon lesquels les Bojangles en piste n’ont peut-être plus que des frites, et j’espère vraiment que c’est le cas ici.

J’essaie de faire en sorte de ne pas avoir de sentiments forts à propos de choses qui ne m’affectent pas vraiment, mais dans ce cas, je dois faire une exception. Prendre un voyage spécial à Bojangles et ne partir qu’avec des frites est un crime de restauration rapide, et je ne le laisserai pas glisser.

Dans le tableau de profondeur des côtés de Bojangles, les frites sont peu classées. Ce sont des frites de steak, pour une chose (je préfère personnellement les frites fines), mais cela manque le plus grand point dans le fait de commander des frites à un Bojangles étranger, c’est comme entrer dans un champ de mines. Il existe de rares circonstances dans lesquelles les frites Bojangles sont exceptionnelles, mais tout se résume à l’assaisonnement. Le restaurant utilise un «assaisonnement cajun» exclusif, dont l’ingrédient principal est le sel. Selon qui les prépare, vous pourriez vous retrouver avec des frites non assaisonnées et sans saveur ou trop assaisonnées et non comestibles.

Après de nombreuses années à manger à Bojangles, j’ai l’impression de n’avoir expérimenté la quantité parfaite d’assaisonnement qu’une fois, peut-être deux fois. C’est pourquoi je sais que seules les recrues choisissent des frites, tandis que les vétérans de Bojangles savent que le vrai pouvoir réside dans le riz sale, ce qui est exceptionnel à chaque fois que vous le commandez.

Cela rend tout le voyage de Hill insensé. Il a laissé une piste de course pour obtenir Bojangles, qui est un choix objectivement merveilleux, puis l’a ruiné en ne commandant que des frites, puis en partant. Mec, tu es un athlète – je comprends que tu dois surveiller l’apport calorique, mais il y a tellement de façons de manger plus sainement (et mieux) à Bojangles sans te soumettre à des frites incohérentes.

Supposons un instant qu’il a obtenu un alevin de la taille d’un pique-nique, car il s’agissait d’un substitut de repas. Il a mangé 670 calories juste là. Au lieu de cela, il aurait dû obtenir un combo de bouchées de poulet rôti avec du riz sale pour 520 et aurait dû avoir des calories pour un thé sucré.

Hill vient du Maryland, donc je vais lui faire un peu de mou – je veux juste qu’il sache qu’il aurait pu faire tellement mieux.