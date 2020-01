Ce professeur qui cuisine absolument ses élèves dans un match de basket est tout bon dans la vie

C’est un travail d’enseignant d’enseigner à leurs élèves toutes sortes de leçons de vie. Celui-ci portait sur la perte.

Un enseignant participant à un jeu élève / enseignant a décidé de se casser les chevilles et de ruiner l’âme de ses élèves avec des mouvements croisés qui ont enseigné aux enfants la futilité de l’effort. Honnêtement, il ne doit pas y avoir de meilleur sentiment pour un enseignant que d’être perçu comme un dur à cuire devant vos élèves. Cela fait immédiatement de vous le «professeur cool», et je ne peux pas m’empêcher de penser que c’est le plus grand objectif là-bas pour un enseignant.

Eh bien, je veux dire que je suppose que l’enseignement des choses aux enfants devrait être, mais je suis un individu peu profond.