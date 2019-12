"Ce qu'Andy Murray a fait est vraiment une source d'inspiration", déclare son rival de longue date Novak Djokovic

Novak Djokovic a salué Andy Murray comme un «guerrier inspirant» après avoir appris toute l'étendue de son cauchemar de blessure grâce au récent documentaire Resurfacing.

Le film Amazon Prime Video, qui présente une interview de Djokovic, couvre la bataille de Murray de deux ans avec sa blessure à la hanche, dans des détails absolument brutaux.

Djokovic et Murray ont juste une semaine d'intervalle et se sont affrontés depuis qu'ils avaient 12 ans, ils se connaissent donc très bien.

Cependant, Djokovic lui-même vient juste de voir le documentaire, et il dit que ce qu'il raconte est un remarquable exploit de force mentale.

"J'ai vu son documentaire il y a environ quatre, cinq jours et c'était difficile à regarder pour être honnête, en tant que joueur de tennis et en tant que personne qui le connaît depuis longtemps", a déclaré Djokovic.

«Pour voir ce qu'il a traversé, je pense que c'était un bon aperçu de ses deux dernières années et des difficultés qu'il a eues, mentales, émotionnelles, physiques.

«Juste un guerrier incroyable qu'il est vraiment dans la vie, pour ne pas pouvoir abandonner après tout ce qui s'est passé et toutes les récupérations et préparations et essayer de guérir et de jouer quelques matchs pendant toute la saison.

"Et toujours après tout ce qu'il a traversé dans sa carrière et avoir de la famille à la maison, ne pas abandonner cela et avoir le soutien des proches, c'est vraiment impressionnant et inspirant."

