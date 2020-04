Ce que chaque leçon que nous avons apprise du repêchage de la NFL 2015 signifie pour 2020

Du point de vue d’une franchise, le premier tour du repêchage de la NFL 2015 a été l’un des pires de tous les temps. Cinq ans plus tard, seuls sept des choix du Jour 1 sont installés pour leur sixième saison avec le club qui les a repêchés. Cela comprend un seul joueur du top 10 – le joueur de ligne offensive de Washington Brandon Scherff.

Oui, le premier tour du repêchage de 2015 a fait quelque chose de longtemps impossible dans la NFL. Cela a fait ressembler Washington à une organisation stable et bien gérée.

Il y a cinq ans, chacune de ces sélections était une opportunité. Maintenant, c’est une leçon. Les 32 premiers choix de ce projet présentaient des thèmes pouvant s’appliquer à 2020.

1. Buccaneers de Tampa Bay: Jameis Winston, QB

Le bras canon de Winston a conduit l’État de Floride à un championnat national et lui a valu un trophée Heisman. Il a utilisé ce désir inextinguible de créer de grands jeux pour devenir le joueur le plus sujet au chiffre d’affaires de la NFL; il a eu 88 interceptions, 50 échappés et aucune apparition en séries éliminatoires avec les Bucs. Il est actuellement agent libre.

Leçon apprise: Les gagnants de Heisman ne sont pas une valeur sûre … et extrêmement difficiles à quitter.

Winston a eu cinq ans pour étayer sa revendication en tant que quart-arrière de la franchise de Tampa et a obtenu 28-42. Les Buccaneers étaient finalement prêts à laisser le soleil se coucher sur l’ère Winston, en partie, car une option supérieure est apparue en libre agence. Bruce Arians parie que Tom Brady est la clé pour libérer le potentiel de son équipe.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Joe Burrow

2. Titans du Tennessee: Marcus Mariota, QB

Mariota est restée coincée à la «bonté» et n’a jamais atteint la «grandeur». Les Titans ont terminé 9-7 dans quatre des cinq saisons de l’ancienne star de l’Oregon – une séquence qui a abouti à la perte de Mariota de son emploi de départ au profit des Dolphins rechapés Ryan Tannehill.

Leçon apprise: Voir au dessus.

Comme Winston, Mariota a un trophée Heisman à la maison, mais se dirigera probablement vers un rôle de sauvegarde après avoir rejoint les Raiders.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Joe Burrow

3. Jaguars de Jacksonville: Dante Fowler, Edge

Fowler était plus potentiel que la production en Floride, mais les Jaguars aimaient suffisamment sa puissance et son athlétisme pour faire de lui la pièce maîtresse de leur classe de repêchage. Il a raté son année recrue en raison d’une déchirure du LCA, puis a fait un départ en 2,5 ans pour Jacksonville avant d’être échangé.

Leçon apprise: Besoin potentiel d’opportunité.

La blessure de Fowler a brisé sa courbe d’apprentissage, et un démarrage lent l’a gardé coincé au milieu du tableau de profondeur des Jaguars. La première saison au cours de laquelle il a joué plus de 53% des clichés défensifs de son équipe est intervenue en 2019. Il a récompensé cette foi avec un sac de 11,5 en carrière … pour les Rams.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: K’Lavon Chaisson, Yetur Gross-Matos, A.J. Epenesa

4. Oakland Raiders: Amari Cooper, WR

Cooper a été repêché pour être un n ° 1 de la ligue. Deux invitations au Pro Bowl au cours de ses deux premières saisons ont confirmé cette affirmation – bien qu’il ait fallu un échange d’Oakland pour lui redonner son éclat après une décevante 2017.

Leçon apprise: Les voyants du jour 1 de l’Alabama sont à la hauteur du battage médiatique.

Julio Jones? Goujon. Tonnelier? Goujon. Calvin Ridley? Eh bien, il est encore tôt pour le dire, mais il a obtenu 17 touchés en 29 matchs en carrière jusqu’à présent. Tous étaient hors concours Crimson Tide.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Jerry Jeudy, Henry Ruggs III

5. Washington: Brandon Scherff, OL

Scherff a joué à la fois au tacle et à la garde à l’université et était le bloqueur idéal de l’Iowa: gros, agressif et dur comme l’enfer. Le cinquième au classement général peut sembler un peu élevé, mais il a récompensé Washington avec trois honneurs au Pro Bowl et a été retenu ce printemps via le tag de franchise.

Leçon apprise: Un bon blocage est important, où qu’il se trouve.

Un seul garde a été sélectionné dans les cinq premiers choix depuis 1976. Scherff a joué suffisamment sur le bord pour éviter de justesse une place sur cette liste, mais il a été utilisé presque exclusivement à la garde de droite à Washington. Il lui a aussi donné des coups de pied. Avec les QB NFL désormais plus mobiles que jamais et la valeur du blocage s’étendant juste au-delà d’un protecteur aveugle, il pourrait bientôt être temps pour un gardien à temps plein de revenir dans le top cinq.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Cesar Ruiz, Lloyd Cushenberry III, Netane Muti

6. Jets de New York: Leonard Williams, DL

Williams était un choix parmi les trois premiers qui est tombé aux Jets au n ° 6. Il a commencé à atteindre ce potentiel dans une campagne Pro Bowl 2016, mais n’a pas réussi à égaler cette production dans les années qui ont suivi. Il a été échangé aux Giants l’automne dernier.

Leçon apprise: Ne jamais espérer, fans des Jets.

Entre 2012 et 2016, New York avait 11 choix de première ou de deuxième ronde. Williams, avec sa seule invitation au Pro Bowl, a peut-être été le meilleur d’un groupe qui comprend Sheldon Richardson (pas mal!) Mais aussi Christian Hackenberg, Darron Lee et Dee Milliner (mauvais!).

Les trois dernières saisons ont évolué dans la direction opposée grâce à l’éclat de Jamal Adams et au potentiel de Sam Darnold et Quinnen Williams. Pourtant, comme l’a prouvé Leonard Williams, un succès précoce en tant que Jet n’est pas une garantie de retours futurs.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Selon notre base de données fictive, CeeDee Lamb, Jerry Jeudy, Jedrick Wills

7. Chicago Bears: Kevin White, WR

Le blanc était l’électricité en Virginie-Occidentale; un brûleur de 6’3 avec un nez pour la zone finale. Mais il était brut et souvent blessé; il a joué seulement 14 matchs en quatre ans pour les Bears et a passé 2019 hors de la NFL.

Leçon apprise: Parfois, l’univers dit simplement non.

La carrière de White dans la NFL s’est déroulée comme une malédiction en lambeaux. Il a raté la totalité de sa saison recrue en raison d’un tibia cassé. Il s’est cassé un os dans la même jambe après seulement quatre matchs l’année suivante. Il a débuté la saison d’ouverture de l’équipe en 2017 et s’est rapidement fracturé l’épaule. En novembre 2018, il serait devenu une coquille de son ancien moi suffisamment pour lui faire une égratignure saine.

Blanc avait les côtelettes pour être super. Les dieux du football avaient des plans différents.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Il n’y a aucun moyen de savoir … mais l’argent sûr sur qui les Browns choisissent.

8. Falcons d’Atlanta: Vic Beasley, Edge

Beasley était une première équipe All-Pro à sa deuxième saison, mais n’a pas respecté cette norme au cours des trois années décentes, mais décevantes, depuis. Il a signé avec les Titans ce printemps.

Leçon apprise: Les numéros de sacs ne racontent pas toute l’histoire.

Il y avait un signe d’avertissement qui prédit que sa saison de 15,5 sacs n’était pas durable. Malgré son premier rang dans la NFL en sacs en 2016, il n’était que 45e avec 16 coups sûrs. Cela suggérait que ses chiffres tendraient à la baisse – et ils l’ont fait.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Zach Baun, Alex Highsmith

9. New York Giants: Ereck Flowers, OT

Fleurs a été rédigé pour garder Eli Manning en position verticale. Il n’a pas réussi. Flowers est sorti en 2018, mais en a montré assez avec Washington en 2019 pour gagner un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans avec les Dolphins.

Leçon apprise: Faites attention aux drapeaux rouges, surtout si vous atteignez un poste dans le besoin.

Il y avait de nombreuses raisons de ne pas faire de Flowers un top 10. Il était impoli et indiscipliné, désireux de tirer des pénalités de détention au premier signe de se faire battre. Il était grand et athlétique, mais les Giants avaient besoin de quelqu’un qui pourrait avoir un impact immédiat. Les fleurs n’étaient pas ce gars-là, et il est sûr de dire que cette portée excessive est encore hanter les géants.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Jordan Love, A.J. Epenesa

10. St. Louis Rams: Todd Gurley, RB

Gurley était un pari – un porteur de ballon du monde entier sortant d’une déchirure de l’ACL qui menaçait d’entraver sa carrière professionnelle. Bien qu’il ait remporté le titre de recrue de l’année et qu’il devienne un All-Pro à deux reprises en 2017-18, ces problèmes de blessure ont sapé son 2019. Cela, et un contrat intenable, ont conduit à sa libération cet intersaison.

Leçon apprise: Les coureurs à haut rendement avec des antécédents de blessures sont tout aussi risqués qu’ils le semblent.

Gurley était une sélection à haut risque et à haute récompense qui a payé les deux côtés de cet adage en cinq saisons en tant que Ram. St. Louis / LA ferait probablement à nouveau cette affaire – même s’ils aimeraient probablement annuler sa prolongation de contrat record.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: D’Andre Swift, Zack Moss, Darrynton Evans

11. Vikings du Minnesota: Trae Waynes, CB

Le coin varié a montré des tendances de verrouillage à Michigan State pour être le premier arrière défensif sélectionné en 2015. Il est finalement devenu un démarreur régulier, quoique peu spectaculaire, au Minnesota.

Leçon apprise: L’agression est une épée à double tranchant.

Waynes s’est bâti une réputation à MSU en tant que coin presse de haut niveau, prospérant en prenant des risques, en sautant des routes et en utilisant sa vitesse de récupération pour nettoyer les dégâts. Cette stratégie n’a pas porté ses fruits contre les récepteurs plus sportifs de la NFL. Il a accordé plus de deux fois plus de touchés (neuf) que d’interceptions (quatre) au cours de ses trois dernières saisons.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Jeff Gladney, Amik Robertson

12. Cleveland Browns: Danny Shelton, DT

Shelton a été l’un des derniers choix de l’ère Ray Farmer à Cleveland. Malgré son faible impact en tant que Brown, il est sans doute le meilleur choix de l’équipe pour le Jour 1 de 2011-15. Après trois ans et seulement 11 plaqués pour la défaite en 46 matchs, il a été échangé aux Patriots.

Leçon apprise: Vous allez probablement regretter d’avoir échangé votre projet de buste contre les Patriots.

Shelton n’a pas prospéré tout de suite en Nouvelle-Angleterre, mais sa deuxième saison avec les Pats l’a vu émerger comme joueur de ligne intérieure au-dessus de la moyenne. Il a établi des records personnels dans les plaqués, les sacs et les coups sûrs comme un élément inestimable de la meilleure défense de la NFL.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Comme il n’y a pas de perspectives Rutgers notables cette année, nous devrons attendre et voir.

13. New Orleans Saints: Andrus Peat, OL

La tourbe a été rédigée comme un plaqueur offensif à plafond élevé, mais les difficultés l’ont forcé à garder la majeure partie de sa carrière. Cela a bien fonctionné par à-coups. Il a été l’un des bloqueurs les plus précieux de la Nouvelle-Orléans de 2016 à 2018, bien qu’il ait rétrogradé en 2019 (malgré l’obtention d’une invitation au Pro Bowl).

Leçon apprise: Un changement de position ne signifie pas admettre la défaite, alors trouvez quelqu’un de polyvalent.

Comme Scherff avant lui, le meilleur travail de Peat est venu comme gardien. Ce n’était peut-être pas ce pour quoi les Saints l’avaient recruté, mais une bonne équipe (et aussi Washington) trouve un moyen de maximiser le talent.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Tout prospect OT qui se bat en tant que recrue.

14. Dolphins de Miami: DeVante Parker, WR

Parker était une présence fiable à Louisville, mais sa saison senior – 43 attrapés, 855 verges en SIX matchs – a fait de lui un choix parmi les 15 premiers. Il n’a cependant pas répondu aux attentes jusqu’en 2019, car …

Leçon apprise: Adam Gase ne peut pas faire confiance.

La valeur de Parker a chuté au cours de ses trois saisons sous Gase. Libéré de son entraîneur-chef sous-performant et attrapant les passes d’un Ryan Fitzpatrick en roue libre, Parker a bondi pour des sommets en carrière de 72 attrapés, 1202 verges et neuf touchés la saison dernière.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Quelle que soit la compétence des joueurs, le projet des Jets. Désolé, Jets.

15. Chargeurs de San Diego: Melvin Gordon, RB

Gordon a remporté deux honneurs au Pro Bowl au cours de ses cinq saisons en tant que chargeur. Cependant, son mandat là-bas pourrait être défini par le retrait du contrat de 2019 qui a prouvé qu’un agent libre non repêché, Austin Ekeler, pouvait faire son travail mieux que Gordon.

Leçon apprise: Les coureurs en bonne santé du premier tour sont également risqués.

Gordon était un bourreau de travail au Wisconsin, jouant 41 matchs (et prenant 611 courses) au cours de ses trois dernières années. Même s’il était bon pour les Chargers, il n’a jamais tout à fait atteint le niveau de grandeur attribué à un choix parmi les 15 premiers.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: D’Andre Swift, J.K. Dobbins, Jonathan Taylor

16. Houston Texans: Kevin Johnson, CB

Johnson a fait 10 départs pour Houston en tant que recrue, mais ses blessures l’ont limité à seulement 19 matchs au cours des trois saisons suivantes. Bien qu’il ait joué chaque semaine de la saison 2019 pour la défense dominante des Bills, il n’a joué que 32% des clichés défensifs de l’équipe.

Leçon apprise: Même des pioches sûres explosent parfois.

Johnson regardait comme un cornerback étoile à Wake Forest. Il a préparé un curriculum vitae plus solide que presque n’importe qui d’autre dans sa classe de brouillon. Même si des joueurs comme Waynes et Marcus Peters avaient des tendances à la hausse ou à la baisse, Johnson semblait avoir le plafond inférieur mais l’étage supérieur. Au lieu de cela, il a lutté en tant que recrue, puis ses blessures l’ont privé de son impact majeur à Houston.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Jeff Okudah, Chase Young, Tristan Wirfs, Derrick Brown

17. 49ers de San Francisco: Arik Armstead, DL

Armstead a joué un rôle de soutien au début de sa carrière avant d’occuper un poste à temps plein sur la ligne défensive d’une équipe de Niners ascendante. Après avoir affiché neuf sacs au cours de ses quatre premières saisons, il a percé avec dix l’automne dernier pour aider à porter à San Francisco un titre NFC.

Leçon apprise: Soutenir les questions de casting.

Armstead est venu lentement, mais il s’est épanoui lorsque des coéquipiers comme Nick Bosa, DeForest Buckner et Dee Ford étaient là pour adoucir les lignes offensives et pousser les quarts sur son chemin.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Jeff Okudah, Chase Young, tout choix du jour 1 devrait soutenir une troisième unité inférieure.

18. Chefs de Kansas City: Marcus Peters, CB

Peters est entré dans la ligue en tant que coin de couverture à haut potentiel qui pourrait transformer les erreurs en chiffres d’affaires (et permettre aux QB adverses de transformer ses erreurs en touchés), bien que son record hors champ ait terni son stock de repêchage. Il a connu une carrière professionnelle de haut en bas qui a atteint de nouveaux sommets après trois sélections en 2019 pour les Ravens.

Leçon apprise: N’ayez pas une réaction instinctive à quelques mauvais jeux.

Peters a tendance à jouer dans les virages, ce qui entraîne de grandes variations de couverture. Ses 25 touchés autorisés depuis qu’il a rejoint la ligue sont les deuxièmes plus élevés de la NFL au cours de cette période. Cela a aidé à mener à deux échanges à faible coût différents pour un All-Pro à deux reprises avec plus d’interceptions que de marquer des jeux abandonnés.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Jeff Gladney, Amik Robertson

19. Cleveland Browns: Cameron Erving, OL

Erving n’a duré que deux saisons à Cleveland avant d’être échangé aux Chiefs, où il est depuis lors un attaquant de swing utile, quoique non essentiel.

Leçon apprise: Les Browns ne peuvent pas gagner.

Cleveland avait deux choix de première ronde et a renforcé les deux côtés des tranchées. Chaque choix a recueilli des critiques principalement positives (Shelton plus qu’Erving), mais aucun des deux joueurs n’a duré plus de trois saisons avec les Browns.

Les pauvres, pauvres Browns.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Celui qui reçoit l’appel pour porter ces uniformes de cul-de-cygne.

20. Eagles de Philadelphie: Nelson Agholor, WR

Agholor était censé être le meneur de jeu parfait pour Chip Kelly. Au lieu de cela, sa carrière a connu un début difficile avant de se stabiliser brièvement, puis, en 2019, de revenir à la déception. Il essaiera d’être à la hauteur de son statut de premier round en tant que Raider en 2020.

Leçon apprise: Certains défauts ne sont pas corrigés.

Agholor est un athlète électrique et un sauveur occasionnel de la fente, mais sa bande collégiale montrait un joueur dont les pertes de concentration entraînaient des baisses frustrantes. Comme un fan des Eagles vous le dira, c’est un problème qui n’a pas disparu dans la NFL – il a eu 21 baisses au cours des quatre dernières saisons.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Jordan Love, Jalen Reagor

21. Bengals de Cincinnati: Cedric Ogbuehi, OT

Ogbuehi était un gros joueur de ligne rapide qui a joué à la fois au garde et au tacle au Texas A&M, mais un ACL déchiré signifiait qu’il avait amené des problèmes de blessures avec lui dans la NFL. Il n’a jamais tout à fait arrondi. Il n’a disputé que 16 matchs (zéro départs) au cours des deux dernières saisons avec les Bengals et les Jaguars.

Leçon apprise: Peut-être faire confiance à l’All-Pro qui dit qu’il peut toujours jouer au milieu de la trentaine?

L’arrivée d’Ogbuehi a rendu Andrew Whitworth consommable – et quand les Bengals n’ont pas voulu payer sa valeur marchande, il est passé aux Rams. Il était un All-Pro immédiatement après avoir quitté Cincinnati, puis le protecteur aveugle d’une équipe du Super Bowl à 37 ans.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Les joueurs repêchés pour remplacer Tom Brady, Greg Olsen, Philip Rivers ou Jason Witten.

22. Pittsburgh Steelers: Bud Dupree, Edge

Dupree a commencé sa carrière dans plus d’un rôle de soutien pour Pittsburgh, mais 2019 a marqué son ascension sous les projecteurs. Ses sacs de 11,5 étaient un sommet en carrière et ont fait de lui un puissant cantilever pour T.J. Ruée vers le bord de Watt.

Leçon apprise: Faites confiance aux gars productifs des équipes Power 5 négligées.

Dupree s’est détourné d’une recrue trois étoiles pour se précipiter dans la passe All-SEC au Kentucky, en route vers 23 sacs au cours de ses trois dernières saisons. Il n’était encore que le rusher à quatrième passe sélectionné en 2015. Cinq ans plus tard, il ressemble au meilleur rusher de première ronde de sa catégorie.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Ke’Shawn Vaughn, A.J. Dillon, Jake Luton, Justin Strnad, Markus Bailey

23. Denver Broncos: Shane Ray, Edge

Ray était censé être le contre-coup explosif à la ruée vers la passe de déchiquetage de Von Miller. Mais il avait 14 sacs en quatre saisons pour Denver. Il a passé la saison 2019 hors de la ligue.

Leçon apprise: Marchez légèrement avec des chiffres qui semblent trop beaux pour être vrais.

Ray s’est transformé en choix de première ronde avec une saison junior révolutionnaire de 14,5 sacs, soit 10 de plus qu’il n’en avait eu dans sa carrière à ce moment-là. Cela s’est également avéré être plus que ce qu’il aurait eu dans l’ensemble de son mandat dans la NFL.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Joe Burrow, Alex Highsmith, Brandon Aiyuk

24. Arizona Cardinals: D.J. Humphries, OT

Humphries a été un très bon bloqueur … lorsqu’il est sur le terrain. Il a été inactif pendant toute sa saison recrue et n’a joué que 43 matchs au total, bien qu’il en ait montré assez en 2019 pour obtenir un contrat de 43,75 millions de dollars sur trois ans.

Leçon apprise: Les rapports de blessures sont importants.

Humphries n’a passé que deux saisons en tant que partant en Floride et a raté au moins deux matchs en raison de blessures dans les deux. Alors que son potentiel de cinq étoiles était trop pour que les Cardinals l’ignorent, des plaqués de deuxième tour comme Donovan Smith ou Rob Havenstein auraient été des bloqueurs plus productifs en Arizona.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Tua Tagovailoa, Julian Okwara, Laviska Shenault Jr.

25. Panthers de la Caroline: Shaq Thompson, LB

Thompson est un secondeur intérieur à tout faire qui a pu résister à la passe et à la course en tant que combleur d’écarts de la NFL. La saison dernière a été sa meilleure année: 109 plaqués, trois sacs et 11 plaqués pour perte malgré le crétin inhérent des Panthers 2019.

Leçon apprise: Ne pensez pas trop aux choses.

Les Panthers ont pris un jeune talent athlétique éprouvé pour combler un poste non sexy. La polyvalence de Thompson est une aubaine pour ses coordonnateurs défensifs. Il est prêt à porter le flambeau de Luke Kuechly en 2020 et au-delà.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Jeff Okudah, Antoine Winfield Jr., Zack Baun

26. Corbeaux de Baltimore: Breshad Perriman, WR

Perriman était un gâchis pour les Ravens. Des blessures l’ont privé de sa campagne de recrues et il n’a affiché qu’un taux de capture de 42,7% au cours des deux années suivantes. Sa valeur a rebondi au cours des dernières années, bien qu’il n’ait toujours pas capté plus de 36 passes en une saison.

Leçon apprise: Le développement de la NFL n’est pas une ligne droite.

Perriman ressemblait à un buste après avoir flambé à Baltimore, mais les deux dernières années ont fourni des éclairs de brillance. La rédemption est arrivée dans des moments éphémères avec les Browns et les Buccaneers (sept matchs avec au moins 70 verges de réception). Les Jets parient qu’il peut accomplir son destin de premier tour après l’avoir signé pour un contrat d’un an et 6,5 millions de dollars pendant l’intersaison.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Toutes les personnes.

27. Cowboys de Dallas: Byron Jones, CB

Jones est passé d’UConn hors concours à l’un des meilleurs coins de couverture de la ligue au cours de ses cinq années avec Dallas. Un resserrement du plafond salarial lui a permis de frapper le marché libre. Les Dolphins ont obligé en lui remettant un contrat alors record de 82,5 millions de dollars pour diriger leur reconstruction.

Leçon apprise: Pariez sur le gars qui a établi un record du monde à la moissonneuse-batteuse.

Investir dans des étoiles combinées ne rapporte pas toujours, mais quand un gars sort et produit une performance aussi aberrante – comme Jones l’a fait avec un saut large de 12’3 – il vaut probablement la peine de grimper sur le tableau de bord.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Mekhi Becton, Carlos Davis, Netane Muti

28. Lions de Détroit: Laken Tomlinson, G

Tomlinson a été l’une des sélections les plus surprenantes du premier tour; le juge de touche intérieur utile devait être un choix du jour 2. Bien qu’il ait lutté à Detroit, il est depuis devenu un starter régulier pour les 49ers.

Leçon apprise: Soyez patient, même avec une perspective soignée.

Les Lions n’avaient pas de garde gauche sur la liste lorsqu’ils ont recruté Tomlinson, ce qui l’a conduit à être jeté dans le feu en tant que recrue. Détroit a fini par échanger un démarreur encore en développement sur un contrat de recrue à bas prix à San Francisco pour … un choix de cinquième ronde. Ce commerce ressemble à celui que les Lions aimeraient retrouver.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Chaque cinquième année senior là-bas.

29. Colts d’Indianapolis: Phillip Dorsett, WR

Dorsett était un brûleur à Miami, avec une moyenne de 23,3 verges par capture lors de ses deux dernières saisons. Il n’a également récolté que 49 prises au cours de ces deux années – ouvrant la voie à une carrière qui l’a vu être vital par à-coups et anonyme ailleurs entre les Colts et les Patriots.

Leçon apprise: La vitesse de balle profonde peut être une transition difficile vers la NFL.

Dorsett a eu la chance de jouer avec deux quart-arrière de haut niveau dans sa carrière (Andrew Luck, Tom Brady) et n’est pas devenu plus qu’une troisième option fiable. Bien qu’il soit précieux, il n’a jamais eu plus de 33 captures en une saison.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: CeeDee Lamb, Tee Higgins, Quez Watkins

30. Packers de Green Bay: Damarious Randall, DB

Après trois saisons décentes à Green Bay, Randall a été échangé contre DeShone Kizer, qui est l’une des phrases les plus irrespectueuses que l’on puisse écrire à propos d’un joueur de football. Randall est passé à la sécurité et était un joueur polyvalent pour les Browns.

Leçon apprise: N’échangez pas contre DeShone Kizer (ou toute personne qui lance deux fois plus d’interceptions que de touchés).

Kizer a sans aucun doute vu sa croissance ralentie par une saison de recrue commençant pour une terrible équipe des Browns, et expédier un joueur à Green Bay n’était pas intéressé par une nouvelle signature n’était pas une mauvaise idée en théorie. Mais les Packers ont quand même envoyé un starter de 25 ans à Cleveland pour un quart-arrière qui est passé de 0 à 15 et a affiché un ratio de TD: INT de 11:22 à sa première saison.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Celui qui sera échangé contre Jameis Winston en 2022.

31. New Orleans Saints: Stephone Anthony, LB

Anthony a joué son deuxième passage avec les Saints en 2019 après avoir été échangé aux Dolphins deux ans plus tôt. Contrairement à Tomlinson, il n’a pas réussi à rebondir; il a commencé tous les 16 matchs pour la Nouvelle-Orléans en tant que recrue, mais n’a que quatre départs au cours des quatre saisons depuis.

Leçon apprise: L’apparition d’une équipe de recrues n’est pas un indicateur de succès.

Anthony était une sélection de recrues, mais il est principalement un joueur d’équipes spéciales depuis 2016. Bien que les équipes soient impatientes de lui donner des coups de pied, le fait que les Jets, les Falcons et les Dolphins l’ont tous libéré ou l’ont laissé partir est un indicateur de la façon dont peu ce potentiel signifie maintenant.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Chacune des recrues de la saison à venir.

32. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Malcom Brown, DT

Brown a passé quatre saisons au centre de la ligne défensive des Patriots, puis l’année dernière avec les Saints. Dans les deux cas, il a fait son travail assez bien pour être pratiquement imperceptible tandis que ses coéquipiers ont largement profité des perturbations qu’il a causées.

Leçon apprise: Ne laissez pas un choix potentiel parmi les 20 premiers à Bill Belichick.

On s’attendait à ce que Brown atterrisse dans la moitié supérieure du repêchage, mais son glissement vers le numéro 32 a convaincu Belichick de réduire ses pulsions les plus humbles de négocier le choix. La star du Texas a répondu à un besoin immédiat de la Nouvelle-Angleterre et a joué un rôle clé dans deux équipes de champions du Super Bowl.

Joueurs auxquels il s’applique en 2020: Zack Baun, Jerry Jeudy, Henry Ruggs, Andrew Thomas, Tristan Wirfs, Mekhi Becton, etc.