“Ce que j’ai dit n’a pas fait de mal”

Il Barcelone a mis un peu la main à Eibar avec quatre buts de l’attaquant argentin. Interrogé à ce sujet lors d’une conférence de presse, José Luis Mendilibar a profité de l’occasion pour préciser que Messi ses dernières déclarations ne l’ont pas fait se sentir mal.

“J’ai tout le respect du monde pour le messMoi, celui qui me connaît le sait. Il sait se reposer. Il sait comment être. Jusqu’à ce que le premier but ait touché quelques balles, et ceux qu’il touche doivent faire beaucoup de dégâts. Il ne se sentait pas mal de ce que j’ai dit. Ce qui est étrange jusqu’à présent, c’est qu’il a tant fini et marqué si peu. Il est très bon, fait face à beaucoup de choses et pour une chose ou une autre ce n’était pas bien. Chaque semaine le prouve. Si vous changez pour Messi de couleur de t-shirt, peut-être que les choses changent… », a déclaré le technicien du cadre blindé.

Les déclarations de José Luis Mendilibar à propos de Messi

Dans le pré-crash qui a opposé les deux équipes au Camp Nou, l’entraîneur de Zaldibar a déclaré à propos du joueur de Barcelone: ​​«Je ne pense pas qu’il se repose. Son salaud se repose à la fête. Il sait quand participer, quand se reposer … S’ils lui accordent un jour de congé, il aurait pire à le voir depuis les tribunes et il se fatiguerait davantage.. Je ne compte pas sur Messi au repos. Une fois avec Osasuna, nous y sommes allés jouer la Coupe, le matin du match a été rappelé car il avait de mauvais tripes et était fiévreux, après avoir mangé il a été convoqué, il était sur le banc, nous perdions 2-0 et soudain je le vois se réchauffer. Il est entré, a marqué deux buts et nous avons perdu 4-0. »