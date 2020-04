Ce que Kairi Sane a vraiment dit quelques instants avant le mauvais salaud de Nia Jax sur RAW

Bien que la WWE soit certainement prédéterminée et scénarisée, les risques qu’ils prennent à l’intérieur du ring sont très réels.

Lundi soir, nous l’avons vu encore une fois en pleine force.

Nia Jax vient de rentrer d’une blessure grave

Les blessures sont normales pour le cours étant donné ce que les artistes se sont endurés tous les soirs, mais la plupart sont très évitables.

Nia Jax est quelqu’un qui a eu quelques incidents lors de sa course à la WWE, ce qui a amené de nombreux fans à la qualifier de dangereuse.

Le plus important d’entre eux était quand elle s’est cassé le nez de Becky Lynch avant la série Survivor, annulant son combat avec Ronda Rousey.

Bien que cela ait bien fonctionné pour Lynch, le coup de poing lui-même était imprudent.

Lundi soir dernier sur RAW, Jax affrontait Kairi Sane dans un match revanche de leur qualification Money in the Bank que Jax avait remporté la semaine précédente.

Pendant le match, Jax a tenté de frapper Sane avec une bombe à boucle, semblable au mouvement que Seth Rollins fait sur ses adversaires.

au lieu d’avoir le dos de Sane frappé le tendeur supérieur et atterrir sur ses pieds, Jax a jeté Sane vers le bas et elle a frappé sa tête sur le tendeur inférieur.

Alors que les vidéos de l’incident ont commencé à circuler, il semble que la superstar japonaise a dit “Je ne suis pas prêt!” avant que Jax ne la libère.

Cependant, plusieurs fans japonais ont dit qu’elle disait réellement “hanase!”, Ce qui est essentiellement une façon grossière de dire “laisse-moi partir”.

Ce serait plus conforme au caractère de Sane car elle et Asuka parlent souvent leur langue maternelle à la télévision et elle aurait voulu sortir de la portée de Jax.

Non, elle n’a pas dit “je ne suis pas prête”. Elle a dit: «Hanase!» Ou «放 せ!». Ce qui est comme une façon grossière de dire “Lâche-moi!” Certainement un raté. Certainement mauvais. Ressentez définitivement Kairi et pensez que Nia est dangereuse. Mais elle a dit ce qu’elle a dit https://t.co/PwO2eggt5Y – ¥ ung $ lug (@kontra_diction) 21 avril 2020

Les fans ont estimé que Jax aurait dû prendre plus soin de Sane et plus que cela, ce n’est qu’à environ une semaine de Jax racontant une histoire où elle devait aller à la direction de la WWE pour protéger Alexa Bliss d’un autre travailleur dangereux.

On pense que Jax parlait de Rousey dans ce cas, mais de toute façon, elle ne peut pas se permettre beaucoup plus d’incidents comme celui-ci en faisant le tour.

