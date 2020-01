Ce que Kobe Bryant manque en disant qu’une femme pourrait jouer dans la NBA

La promotion des nombreuses joueuses superstars de la National’s Basketball Association n’a pas à se faire au détriment de la dénigrement de la ligue elle-même. Pourtant, traiter la WNBA comme une ligue inférieure à son organisation sœur est devenu un trope commun pour ceux qui ne savent pas grand-chose à ce sujet.

Le dernier exemple est arrivé mercredi lorsqu’un clip d’une interview de CNN avec Kobe Bryant a été distribué puis agrégé par les masses. Dans une vidéo de deux minutes, Bryant a posé de nombreuses questions brûlantes dans plusieurs sports, notamment: “Où pensez-vous que Lionel Messi se classe parmi les meilleurs athlètes de tous les temps” et s’il pensait que son équipe des Lakers avec Shaquille O’Neal pourrait battre LeBron James et Anthony Davis. L’intervieweur poursuivait les extraits sonores.

Puis il a posé la dernière question: “Pensez-vous qu’une femme pourrait jouer un jour en NBA?”

Il n’y a rien d’unique à l’hypothèse de femmes jouant dans la ligue masculine de basket-ball, et Bryant n’a pas été le premier à répondre à ce sujet. En 2011, ESPN a publié un article entier sur l’idée de femmes jouant dans la NBA avec des citations de Geno Auriemma, Tara Vanderveer, Doc Rivers et plus encore. En 2013, Mark Cuban a accepté d’envisager de recruter Brittney Griner pour les Dallas Mavericks. En 2020, nous sommes toujours bloqués sur le sujet, et ça craint.

Voici pourquoi.

Indépendamment de la réponse qui vient après avoir réfléchi à l’existence d’une femme jouant dans une ligue sportive masculine, la question elle-même dit à quiconque écoute que la WNBA est inférieure à la NBA. Plutôt que d’apprécier le W, nous demandons qui est si bon dans la ligue féminine qu’ils sont prêts à jouer dans une ligue masculine.

Cette question n’aide pas les joueurs de la WNBA dans la façon dont l’intervieweur pourrait penser. Et la réponse n’offre pratiquement aucun gain, peu importe où elle va. Soit le sujet ne croit pas que les femmes peuvent rivaliser avec les hommes, soit il le fait. Et valider la question ne fait que perpétuer la croyance que monter au sommet d’une ligue sportive féminine ne suffit pas.

C’est la faute de Bryant dans cette situation. Quelques secondes auparavant, il a posé son pied quand on lui a demandé de comparer ses Lakers avec LeBron, en disant: «Je ne pèse pas sur des hypothèses. En tant que concurrent, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas vous débattre pour gagner quelque chose. C’est la beauté du sport. Vous gagnez ou vous perdez. Dans la culture du débat, il n’y a jamais de vainqueur clair. »Il a ensuite répondu à l’hypothèse de femmes jouant dans la NBA. Si Bryant veut être un chef de file de la WNBA, il a également la responsabilité de fermer cette ligne de questionnement.

Il existe des solutions simples pour résoudre ce problème, et cela commence par les organisations de médias qui embauchent ceux qui suivent la WNBA. Ceux qui connaissent la ligue ne tomberont pas dans le piège insensé de comparer les deux ligues et, plus important encore, trouveront de meilleurs sujets de discussion au sein du W lui-même.

Créer des extraits sonores attrayants sur la WNBA ne nécessite pas de magie. Les questions à poser ne sont pas cachées. Si vous avez déjà fait attention à un sport masculin, les mêmes sujets de conversation divertiront le public de cette ligue. “Qui sont les cinq meilleurs joueurs de la ligue?” Pourrait lancer un débat. Peut-être “qui va gagner la recrue de l’année?” “Les Mystics répéteront-ils en tant que champions?” Il y a beaucoup à demander et à répondre. Pas besoin de trop réfléchir.

La WNBA est et peut être excellente à elle seule. C’est ce sur quoi les joueurs et la ligue misent en acceptant le 14 janvier une toute nouvelle convention collective qui devrait doubler la valeur maximale du contrat d’une étoile et lever de manière exponentielle des fonds de marketing. La meilleure façon de promouvoir le sport féminin est simplement de promouvoir les femmes dans le sport.