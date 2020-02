Ce que le Miami Heat devrait faire à la date limite

La date limite du commerce NBA arrive jeudi à 15 heures. Eastern, nous avons donc décidé de mettre en lumière certaines équipes spécifiques qui pourraient être actives pour aider à renforcer leurs chances en séries éliminatoires ou nettoyer la maison afin de reconstruire pour l’avenir.

Le Miami Heat pourrait être la plus grande surprise de la NBA. À l’heure actuelle, ils sont la tête de série n ° 4 au classement de la Conférence Est, mais ils ne sont qu’à 1,5 match derrière la tête de série n ° 2. Ils ont un dossier de 22-3 à domicile et ont l’une des meilleures infractions de la ligue malgré l’emploi d’un groupe d’anciens G-Leaguers et de rebuts.

Personne, sauf les joueurs de Heat eux-mêmes, ne pensaient que c’était possible. Avec chaque semaine qui passe, ils ressemblent de plus en plus à une équipe du top 4 en séries éliminatoires. La date limite de jeudi leur donne une chance de verrouiller cela.

Ce que la chaleur devrait faire

La chaleur est dans un endroit très particulier étant donné qu’ils n’ont pas beaucoup d’atouts à gérer. Ils ont échangé leur choix de premier tour 2021 (non protégé) et un choix de premier tour 2023 (protégé par la loterie). Parce qu’ils ont effectué ces choix, ils ne peuvent pas déplacer leurs choix de premier tour en 2020 ou 2022 selon les règles de Stepien qui empêchent les équipes de faire des choix pendant des années consécutives.

Leur meilleure décision serait de négocier les actifs de leur liste – cela signifie que Tyler Herro et Justise Winslow finiront probablement par être leurs pièces les plus échangeables.

Ils ne le feront pas, mais ils devraient les regrouper dans un accord pour Jrue Holiday. Les Pélicans ne semblent pas désireux de déplacer les Fêtes – ils essaient de faire pression pour la 8e graine dans l’Ouest.

MAIS si vous jetez Herro et Winslow là-bas avec, disons, Dion Waiters, alors cela pourrait valoir la peine pour la Nouvelle-Orléans. Ils devraient au moins frapper les pneus sur celui-là.

Que fera la chaleur

C’est vraiment difficile à dire avec cette équipe Heat. Tenir fermement est certainement une option ici – c’est déjà une très bonne équipe!

Mais allez, allez. Nous savons ce qui va se passer ici. Quelqu’un va bouger et il va faire un marché sauvage que nous n’avons pas vu venir.

C’est Pat Riley, fam. C’est exactement ce qu’il fait. Il jette ses bagues sur la table et amène les gens à lui dire oui… à l’exception de LeBron James. Et ils le feront d’une manière ou d’une autre sans vraiment bouger Herro, ce qui sera la partie qui nous déroutera le plus.

Contrats à noter

Serveurs Dion – 12,1 millions de dollars en 2019-2020, 12,6 millions de dollars en 2020-2021

Meyers Leonard – 11,2 millions de dollars en 2019-2020

Justise Winslow – 13 millions de dollars en 2019-20, 2020-21 et 2021-22

Goran Dragic – 19,2 millions de dollars en 2019-2020

Kelly Olynyk – 12,6 millions de dollars en 2019-2020, option joueur pour 13,5 millions de dollars en 2020-2021

