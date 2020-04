Ce que le retour de Rob Gronkowski dans la NFL signifie pour Bucs, Patriots et Tom Brady

Rob Gronkowski est prêt à retourner au football. Ce ne sera pas avec les Patriots.

Ian Rapoport de NFL Network a rapporté que le maillot serré All-Pro, qui a pris sa retraite avant la saison 2019, devrait faire son retour dans la NFL. Cela signifie le jumeler avec le quart-arrière responsable de 90 de ses 91 carrière en recevant des touchés: le boucanier de Tampa Bay, Tom Brady.

Sources: #Patriots à la retraite TE Rob Gronkowski a déclaré à la Nouvelle-Angleterre qu’il était intéressé à jouer à nouveau au football – et qu’il voudrait le faire avec les #Bucs et le QB Tom Brady. Il faudrait trouver un métier pour que cela se produise. – Ian Rapoport (@RapSheet) 21 avril 2020

Selon les rapports, la Nouvelle-Angleterre et Tampa Bay se seraient entendues sur un accord pour envoyer le futur Temple de la renommée en Floride:

Les patriotes envoient: Rob Gronkowski et un choix de septième ronde

Boucaniers envoyer: un choix de quatrième ronde

Gronkowski fournirait une puissance de feu supplémentaire pour une attaque passagère déjà dirigée par l’un des meilleurs tandems de la ligue, Mike Evans et Chris Godwin. Il aiderait à faciliter la transition de Brady de sa première offensive des non-patriotes de la NFL et fournirait une cible précieuse, parfois imparable, sur les coutures.

Les Patriotes en ont-ils eu assez en échange d’un joueur qu’ils avaient déjà radié?

Étant donné que la partie serrée à fort impact a encore un an et qu’il reste 10 millions de dollars sur son contrat avec la Nouvelle-Angleterre, toute histoire de retour à Tampa Bay devait commencer par un échange. Bien que ce swap aide à renforcer une gamme déjà solide d’actifs de milieu de gamme pour Bill Belichick, il ne résout pas nécessairement l’un de ses plus gros problèmes.

Les Patriots ne pourront probablement pas repérer leur successeur Brady avec le choix de quatrième ronde de Tampa. Il ne sera également probablement pas suffisant d’un édulcorant pour monter le tableau de sélection pour sélectionner un passeur ciblé dans les tours 1 ou 2. Au lieu de cela, c’est un choix de développement dans une fente où l’entraîneur-chef de longue date a transformé le foin en or au fil des ans passé.

Ce choix pourrait aider le club à trouver le remplaçant de Gronkowski auquel il aspirait en 2019. Les trois meilleurs virages serrés de la Nouvelle-Angleterre combinés pour 36 captures et 418 verges l’automne dernier, laissant un trou béant dans l’offensive. Les Patriots n’étaient pas intéressés par l’acquisition de l’ancien choix de première ronde O.J. Howard – qui avait 34 prises pour 565 verges (à un taux de capture de 71%) en 10 matchs en 2018, mais qui s’est retrouvé sur le bloc de négociation des Bucs après avoir été mis au banc en 2019. Cela suggère que l’équipe est satisfaite de la profondeur de cette année, mais pas groupe de TE débutants les plus lourds, ou qu’il n’a aucun intérêt pour Howard.

Ramener Gronkowski en 2020 aurait été une aubaine pour les Patriots, mais sa réticence à jouer la fin de sa carrière sans Brady signifie qu’il était peu probable qu’il joue à nouveau pour la Nouvelle-Angleterre. Seul un retour en quatrième ronde pour une fin serrée pendant toute la décennie (et une septième ronde) peut sembler un retour décevant. Mais si vous considérez que Belichick a pu obtenir un choix au début du jour 3 en échange d’un joueur qu’il n’avait pas l’intention de jouer pour lui, ce n’est pas une si mauvaise affaire après tout.

Qu’est-ce qu’un Gronkowski après la retraite peut apporter aux Buccaneers?

Il est difficile de prévoir ce dont Gronk serait capable au cours de sa saison de 31 ans. Ses 14,5 verges par capture et 9,5 verges par cible en 2018 ont été ses notes les plus faibles depuis 2015. Ses 52,5 verges par match étaient le moins qu’il avait en moyenne depuis son année recrue. Ce fut une année légèrement supérieure à la moyenne pour un début serré.

Un examen plus approfondi montre qu’il est resté une cible fiable et fiable pour Brady dans des moments massifs. Deux de ses cinq matchs avec plus de 60 verges au cours de la saison ont été éliminés. Ses prises de 25 verges sur les troisième et cinquième places à la fin du quatrième quart ont contribué à la victoire des Patriots sur les Chiefs lors du match pour le titre de l’AFC. Sa capture de 29 verges au quatrième trimestre au milieu d’une triple couverture dans le Super Bowl 53 a mis en place le seul touché de ce match:

Gronk a fait tout cela même à la fin d’une saison où il avait combattu des blessures tenaces qui ont finalement tourné ses pensées vers la retraite. Maintenant, il aura la chance de prouver une année de repos, de réadaptation et de rasslin ” (il a accueilli Wrestlemania en avril, remportant le championnat WWE 24/7 dans le processus).

Il est également important de noter que ces chiffres de 2018 sont venus aux côtés de joueurs larges comme Julian Edelman, 11 matchs de Josh Gordon, Chris Hogan et Phillip Dorsett. En 2020, il jouerait aux côtés d’Evans et de Godwin, chacun étant assez bon pour retirer les équipes doubles de la plaque de Gronkowski par leurs propres moyens.

Le résultat pourrait être une année de renaissance pour Gronkowski et un chemin plus clair pour Brady pour guider Tampa Bay vers les séries éliminatoires. L’ajout d’un bout serré All-Pro bien reposé à l’un des corps récepteurs les plus dangereux de la ligue pourrait faire de l’attaque aérienne des Bucs un buffet à volonté. La question est maintenant de savoir si un échange de choix du jour 3 était suffisant pour couvrir les Buccaneers pour mettre leur table.