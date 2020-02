Ce que les 30 équipes font à la date limite

C’est calme dans la NBA. Probablement un peu trop calme. Vous pouvez littéralement compter le nombre de transactions qui se sont produites cette saison d’une part.

Il semble que nous soyons dus à une explosion et cela pourrait arriver jeudi lorsque la date limite du commerce arrivera. La plupart de la ligue se sent comme en mesure de concourir cette saison, donc il n’y a pas beaucoup de ventes en cours.

Il est difficile de garder une trace de ce que tout est et de ce que tout le monde pense jusqu’à présent – même certains des bottom-feeders essaient de s’améliorer.

Heureusement pour vous, nous avons ce qu’il vous faut ici. Voici qui achète, vend et se tient debout à la date limite.

Toutes les données sur le plafond salarial proviennent de EarlyBirdRights.com.

Acheteurs

Atlanta Hawks

Salaire d’équipe: 106 507 190 $

Chambre Cap: 2 632 810 $

Il est rare que vous voyiez la pire équipe de la NBA comme un acheteur, mais les Hawks le sont ici. Ils cherchent à obtenir de l’aide pour All-Star Trae Young nouvellement frappé sur le court avant – en particulier au centre. Ils ont été liés à la fois à Andre Drummond et, plus récemment, à Clint Capela.

Boston Celtics

Salaire d’équipe: 119 147 133 $

Salle Cap: –10 007 133 $

Les Celtics sont également des acheteurs et cherchent à consolider leur place centrale occupée par Daniel Theis et Enes Kanter en ce moment. Comme les Hawks, ils participent au concours Capela.

Dallas Mavericks

Salaire d’équipe: 122 689 077 $

Chambre Cap: – 13 549 077 $

Les Mavericks ont une énorme fenêtre de titre avec Luka Doncic en main, mais ils veulent toujours essayer de gagner autant qu’ils le peuvent cette année. Ils sont sur le marché pour une mise à niveau des ailes après avoir échangé contre Willie Cauley-Stein lorsque Dwight Powell est tombé.

Denver Nuggets

Salaire d’équipe: 131 648 234 $

Chambre Cap: – 22 508 234 $

Les Nuggets ont deux actifs très échangeables: Gary Harris et Malik Beasley, Beasley étant la pièce la plus mobile. L’ascension de Michael Porter Jr. a renforcé la rotation de leurs ailes, mais ils cherchent toujours à se mettre à niveau à la garde. Ils ont téléphoné à Jrue Holiday, rapporte Zach Lowe d’ESPN, mais il lui en faudra beaucoup pour le forcer à quitter la Nouvelle-Orléans.

Los Angeles Clippers

Salaire d’équipe: 130 766 745 $

Chambre Cap: – 21 626 745 $

La chose la plus importante pour les Clippers en ce moment est de faire en sorte que tous leurs meilleurs joueurs soient en bonne santé à la fois, mais ils cherchent à passer à plusieurs positions, mais surtout sur l’aile. Selon certaines rumeurs, ils auraient les yeux rivés sur Marcus Morris, Andre Iguodala et Robert Covington en tant que mises à niveau potentielles.

les Lakers de Los Angeles

Salaire d’équipe: 120 604 780 $

Chambre Cap: – 11 464 780 $

Les Lakers tentent de se mettre à niveau au poste de garde et sur l’aile, mais ils n’ont pas vraiment les munitions pour arracher Iguodala à Memphis. Ils ont également été connectés à Bogdan Bogdanovic, qui serait un excellent pick-up. Mais les Kings ont déclaré que Kyle Kuzma ne suffisait pas et qu’il était le meilleur jeton commercial des Lakers.

chaleur de Miami

Salaire d’équipe: 136 587 504 $

Chambre Cap: – 27 447 504 $

Les Heat essaient surtout de garder leurs livres clairs pour l’été 2021, mais ils pensent qu’ils ont une chance de gagner maintenant. Ils ont été liés à Jrue Holiday, Andre Iguodala et Danillo Gallinari. Ils seront actifs jeudi.

Minnesota Timberwolves

Salaire d’équipe: 122 612 735 $

Chambre Cap: – 14 472 735 $

Les Timberwolves ont été absolument ciblés sur D’Angelo Russell et tentent d’organiser un contrat compliqué à quatre équipes pour obtenir des choix de repêchage qu’ils échangeront avec les Warriors pour le faire atterrir au Minnesota. Uhhh, ouais, surveille celui-ci.

New York Knicks

Salaire d’équipe: 112 598 829 $

Chambre Cap: – 3 458 829 $

Les Knicks, comme d’habitude, sont un feu de benne à ordures. Ils viennent de licencier le président de l’équipe Steve Mills et sont maintenant prêts à déménager Marcus Morris … après ne pas être prêts à le déplacer depuis des semaines. Fondamentalement, Mills a été licencié pour Marcus Morris. Vite – quelqu’un vérifie Charles.

Philadelphia 76ers

Salaire d’équipe: 128 394 366 $

Chambre Cap: -19 254 366 $

Vous pouvez juste sentir un échange de panique venant de Philly après deux grosses pertes consécutives contre les Celtics et Heat. Ils ont besoin de tirer et Robert Covington est en tête de liste, mais il est aussi sur tous les autres. Nous verrons s’ils ont les moyens de le faire.

Assistants de Washington

Salaire d’équipe: 129 139 339 $

Chambre Cap: – 19 999 339 $

Je ne sais pas pourquoi, mais les Wizards essaient de pousser pour les séries éliminatoires et d’obtenir la 8e tête de série juste pour être balayé par les Bucks en mai. Ils veulent se moderniser au centre et Tristan Thompson est dans leur ligne de mire.

Les vendeurs

Charlotte Hornets

Salaire d’équipe: 124 235 791 $

Chambre Cap: – 15 095 791 $

Les Hornets sont en mode de réduction des coûts avec une tonne de gros salaires à Michael Kidd-Gilchrist, Marvin Williams et Bismack Biyombo qu’ils aimeraient perdre. Leur objectif sera de faire avancer ces gars et d’apporter des actifs.

Les Cavaliers de Cleveland

Salaire d’équipe: 126 974 619 $

Chambre Cap: – 17 834 619 $

Les Cavs frappent enfin le bouton de réinitialisation. Ils essaient de déplacer Tristan Thompson et Kevin Love dans de nouvelles équipes. Ils feraient mieux de se dépêcher avant que Love ne lance une autre crise.

Detroit Pistons

Salaire d’équipe: 132 623 331 $

Chambre Cap: – 23 483 331 $

Alors que la saison des Pistons est entrée dans le réservoir, ils ont essayé de quitter Andre Drummond pour éviter de lui payer un contrat massif cet été. Également dans un mouvement choquant, ils sont sur le point de déplacer Luke Kennard à Phoenix pour un futur premier tour.

Houston Rockets

Salaire d’équipe: 139 930 773 $

Chambre Cap: – 30 790 773 $

Cela semble étrange à dire, mais les Rockets essaient en fait de perdre de l’argent avec l’échéance imminente. Ils sont 321 465 $ dans la taxe de luxe en ce moment. Ils sont en train de discuter avec le Minnesota et Atlanta en ce moment pour quitter Clint Capela et faire venir Robert Covington, ce qui leur permettrait d’économiser un peu d’argent, alors élargissez certains accords à venir.

Sacramento Kings

Salaire d’équipe: 119 264 165 $

Chambre Cap: – 10 124 165 $

Les Kings ont une tonne de blocages dans tous les sens – ils sont une liste remplie d’attaquants et de gardes de tir. Ils ont été en pourparlers commerciaux avec des équipes au sujet de Bogdan Bogdanovic, mais ils n’ont pas été séduits par une offre, donc rien n’a changé… pour le moment.

San Antonio Spurs

Salaire d’équipe: 124 807 109 $

Chambre Cap: – 14 667 109 $

Nous savions que les Spurs seraient certainement des vendeurs cette année, mais nous nous sommes trompés sur les joueurs. Nous pensions que DeMar DeRozan et Lamarcus Aldridge seraient sur la table, mais une fois qu’Aldridge s’est rendu compte que c’était 2020 et a commencé à en tirer trois, ils sont devenus bien. Il s’agit plutôt de Demarre Carroll et Marco Bellinelli sur le marché.

Peser leurs options

filets de Brooklyn

Salaire d’équipe: 126 769 572 $

Chambre Cap: – 17 629 572 $

Kyrie Irving est à nouveau blessée au genou, alors déplacer Spencer Dinwiddie n’a pas de sens pour le moment. Joe Harris, Caris LeVert, Jarrett Allen et Taurean Prince sont tous des joueurs de rotation dont ils auront besoin l’année prochaine lorsque Kevin Durant reviendra. Une décision de construire pour l’avenir n’a aucun sens. Leur fenêtre pour gagner s’ouvre l’année prochaine – les choix de repêchage n’aideront pas à cela.

Chicago Bulls

Salaire d’équipe: 113 930 996 $

Chambre Cap: – 4 790 996 $

Les Bulls sont dans une situation délicate. Otto Porter, Kris Dunn, Wendell Carter Jr. et Lauri Markkanen manquent tous beaucoup de temps en ce moment. Ils ne peuvent pas bouger parce qu’ils n’ont pas vu l’ensemble de leur alignement.

Guerriers Golden State

Salaire d’équipe: 136 356 159 $

Chambre Cap: – 27 216 159 $

Les Warriors dépassent de près de 4 millions de dollars le seuil de la taxe de luxe, donc une décision de réduire le salaire ne serait pas une surprise. Mais ils ont insisté sur le fait qu’il faudra vraiment beaucoup pour déplacer D’Angelo Russell, qui est leur atout le plus échangeable en ce moment, alors nous verrons. Les loups font de leur mieux pour y parvenir.

Indiana Pacers

Salaire d’équipe: 114 591 944 $

Chambre Cap: – 5 451 944 $

Le plus gros ajout des Pacers cette saison allait toujours récupérer Victor Oladipo de sa blessure. Ils vont voir comment cette équipe joue ensemble. Et ces rumeurs de Myles Turner? Mettez-les au lit, s’il vous plaît.

Grizzlies de Memphis

Salaire d’équipe: 125 591 931 $

Chambre Cap: – 16 451 931 $

Le meilleur mouvement que les Grizzlies puissent faire en ce moment est de déplacer Andre Iguodala avant que ce boeuf ne s’aggrave davantage. Je ne plaisante qu’à moitié.

Milwaukee Bucks

Salaire d’équipe: 129 625 386 $

Chambre Cap: – 20 485 386 dollars

Les Bucks sont dans une situation délicate. Ils veulent montrer à Giannis Antetokounmpo qu’ils veulent dire des affaires mais ils ne veulent pas bouleverser la chimie de l’équipe. Un bon échange pourrait leur garantir une place en finale. Nous allons voir ce qui se passe.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Salaire d’équipe: 117 626 046 $

Chambre Cap: – 8 486 046 $

Littéralement, tout le monde dans la ligue veut que Jrue Holiday fasse partie de son équipe, mais les pélicans semblent se contenter de le garder. Ils sont à seulement 5 matchs derrière la 8e tête de série et ont une fiche de 6-4 lors de leurs 10 derniers matchs. Cela n’a aucun sens de le déplacer maintenant.

Oklahoma City Thunder

Salaire d’équipe: 133 256 668 $

Chambre Cap: – 24 116 688 $

Les Thunder sont une étrange équipe de inadaptés dont tout le monde veut un morceau. Les Nuggets et Heat veulent Gallinari, les Knicks veulent Dennis Schröder, tout le monde veut Chris Paul. Mais les Thunder sont une équipe en séries éliminatoires et ils ne sont pas enclins à déplacer l’un d’eux à moins d’un accord fou. Ils ne recherchent pas non plus d’aide.

Orlando Magic

Salaire d’équipe: 125 034 186 $

Chambre Cap: – 15 894 186 $

L’Orient est tellement mauvais que le Magic boitera probablement son chemin dans les séries éliminatoires mais, sacrément, ils vont le faire. Ils sont tellement blessés en ce moment sur l’aile avec Jonathan Issac et Al-Faroq Aminu qu’il est trop dangereux de conclure un accord.

Toronto Raptors

Salaire d’équipe: 125 154 361 $

Chambre Cap: – 16 014 361 $

Les Raptors occupent la deuxième place dans l’Est malgré les blessures subies tout au long de l’année par de grands noms comme Kyle Lowry, Pascal Siakam et Marc Gasol. Au début de la saison, au moins, on avait l’impression qu’ils vendraient à ce stade. Mais ils sont si bons que cela n’a pas de sens.

Trail Blazers

Salaire d’équipe: 140 006 275 $

Chambre Cap: – 30 866 275 $

Les Blazers ne sont qu’à quelques matchs des Grizzlies pour la 8e tête de série et ont une fiche de 7-3 dans leurs 10 derniers matchs avec Damian Lillard jouant comme un maniaque. Ce grand mouvement que nous pensions tous devoir faire semble moins nécessaire maintenant.

Utah Jazz

Salaire d’équipe: 120 805 158 $

Chambre Cap: – 11 665 158 $

Les Jazz sont probablement trop occupés à célébrer la présence de deux All-Stars pour se soucier de la date limite des échanges – les gens parlent enfin de leur équipe. Sérieusement. Ils ont déjà fait un mouvement pour Jordan Clarkson pour consolider leur zone arrière. Il ne reste plus qu’à comprendre dans quel rôle jouer Mike Conley.

