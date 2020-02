Ce que les 76ers devraient faire à la date limite

La date limite du commerce NBA arrive jeudi à 15 heures. Eastern, nous avons donc décidé de mettre en lumière certaines équipes spécifiques qui pourraient être actives pour aider à renforcer leurs chances en séries éliminatoires ou nettoyer la maison afin de reconstruire pour l’avenir.

Ensuite? Les Philadelphia 76ers, qui étaient censés être parmi les meilleurs prétendants à la Conférence de l’Est, mais qui ont connu des hauts et des bas toute la saison et sont au milieu d’une séquence de trois défaites et qui affrontent les Milwaukee Bucks jeudi soir. Leur infraction a l’air d’être coincée dans la boue, alors voici quelques idées sur ce qu’ils devraient faire et des prédictions sur ce qu’ils feront.

Ce que les 76ers devraient faire

Les Sixers sont 21e de la ligue en pourcentage de trois points, alors voici une idée: ils devraient échanger contre Washington Wizards pour quatre Davis Bertans, malgré le rapport du Washington Post selon lequel les Wizards ont «refusé à plusieurs reprises des offres» pour lui.

Une autre idée: malgré le fait que Derrick Rose n’est pas si génial, il ferait avancer l’offensive. Il pourrait coûter aux Sixers un joueur comme Zhaire Smith, mais si Philly pense qu’ils sont à un joueur de réparer ce qui les affecte, ils devront peut-être y aller.

Un autre nom qui pourrait être utile: Alec Burks, qui tire bien de loin et qui a un contrat expirant vraiment pas cher (2,3 millions de dollars).

Ce que feront les 76ers

Je ne pense pas que les Sixers aient suffisamment d’actifs pour faire sensation (il n’y a aucun moyen de négocier la recrue hors concours Matisse Thybulle). Ils ont quelques exceptions commerciales avec lesquelles travailler (2,3 millions de dollars dans l’accord de Markelle Fultz et 1 million de dollars dans le commerce de Jonathon Simmons avec les Wizards), donc je vais dire qu’ils signent Darren Collison après la pause ou la fin des All-Star avec un joueur comme Burks.

Contrats à noter

Trey Burke – son contrat de 2 millions de dollars expire après cette saison.

Kyle O’Quinn – son contrat de 2 millions de dollars expire après cette saison.

Mike Scott – son contrat expire après la saison prochaine, et il devrait recevoir 5 millions de dollars en 2020-2021.

