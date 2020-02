Ce que les douteurs de Luka Doncic NBA Draft manquaient

Luka Doncic était trop lent. Il était en surpoids. Il n’était qu’un tireur à trois points à 31%. Il a obtenu des chiffres en EuroLeague, bien sûr, mais cela n’allait pas fonctionner contre plus de défenseurs athlétiques de la NBA.

Ce sont les refrains courants des sceptiques de Doncic lors de son entrée au repêchage de la NBA 2018. À l’époque, il n’était pas difficile de trouver des gens qualifiant Doncic de buste, de choix de deuxième tour, un joueur qui aurait dû rester en Europe à la place. Ce n’était pas seulement certains groupes de fans qui questionnaient Doncic: trois équipes en haut du repêchage ont eu l’occasion de l’emmener, et toutes ont décidé qu’elles seraient mieux avec un autre joueur.

Le débat sur le projet de titre de Doncic a de nouveau été débattu après une autre brillante performance contre les Kings de Sacramento, l’une des équipes qui a décidé de le transmettre. Cette fois, Doncic a perdu 33 points, 12 rebonds et huit passes décisives dans une victoire éclatante. Les Dallas Mavericks sont fermement en vue des séries éliminatoires et continuent de surpasser toutes les attentes raisonnables en début de saison. C’est principalement parce que Doncic est un candidat MVP légitime dans sa deuxième saison à 20 ans.

Pourquoi trois équipes ont-elles transmis Doncic? Chacun avait ses propres raisons. Les Phoenix Suns pensaient qu’ils n’avaient pas besoin d’une autre aile à côté de Devin Booker. Le franchisé Robert Starver, un ancien de l’Université de l’Arizona, a préféré un camarade Wildcat à Deandre Ayton. Les Kings doutaient de l’amélioration de Doncic et de sa forme à côté de De’Aaron Fox. Les Hawks d’Atlanta ont commencé leur reconstruction avec l’ancien directeur général adjoint des Warriors Travis Schlenk, qui a opté pour un prétendu clone de Stephen Curry à Trae Young tout en ajoutant un autre choix parmi les 10 premiers en négociant avec Dallas.

La saison de Phoenix a commencé prometteuse, mais l’équipe va à nouveau manquer les séries éliminatoires et se trouve à des kilomètres de la vraie controverse. L’année des Kings a été un gâchis et n’a pas présenté le type de développement interne qu’ils espéraient. Les Hawks ont le troisième pire record de la NBA. Même si Ayton et Young sont déjà de très bons joueurs et que Marvin Bagley III a encore beaucoup de potentiel, il est évident à ce stade que chaque équipe aurait été mieux avec Doncic.

Quelles erreurs de calcul ces franchises ont-elles faites dans l’évaluation de Doncic? Tout cela semble si évident avec le recul.

L’athlétisme d’élite n’est pas une exigence pour être une star

Parce que Michael Jordan et LeBron James sont les deux meilleurs joueurs de basket-ball de tous les temps, il est facile de se faire duper en pensant que chaque star a besoin d’avoir l’athlétisme de classe mondiale qu’elle avait. Pensez-y pendant deux secondes et vous réalisez que ce n’est tout simplement pas vrai. Larry Bird n’était pas exactement connu pour sa vitesse sur le chemin de devenir l’un des meilleurs joueurs des années 80. Le curry peut à peine tremper. La liste continue.

De façon plus appropriée, Doncic est un athlète incroyable, mais pas de la manière dont nous pensons traditionnellement à l’athlétisme. Sa capacité à absorber le contact et à finir par les défenseurs de la jante est extrêmement efficace. Ce qu’il manque dans une première étape rapide, il le compense avec une dernière étape puissante. Il lui faut beaucoup de force et de contrôle corporel pour lancer certaines des passes qu’il fait.

À une époque de basket-ball NBA qui est définie par l’habileté plutôt que par la taille et la capacité de saut, les prétendues lacunes athlétiques de Doncic allaient toujours être exagérées.

Doncic pouvait toujours tirer

Il est vrai que Doncic n’a tiré que 33% de la plage de trois points en 2016-2017 et 31% de la profondeur en 2017-2018. Oui, il n’a atteint que 31% de ses trois, tout en menant la Slovénie à la médaille d’or en 2017 au Eurobasket FIBA. Bien que ces pourcentages soient décevants, c’est principalement en raison des types de trois que Doncic prenait.

Pour la même raison que George Hill n’est pas un meilleur tireur à trois points que Curry, Doncic a toujours été un meilleur tireur que ses pourcentages indiqués. Il n’essayait pas exactement de jouer à trois avec les regards créés par ses coéquipiers. Au lieu de cela, Doncic devait généralement se créer un look hors du dribble, avec des défenses programmées pour essayer de l’écarter de la ligne des trois points. Ces clichés sont plus difficiles à réaliser, mais ils sont toujours ultra précieux.

Doncic ne frappe que 32,3% de ses trois cette saison, mais il réalise en moyenne plus de neuf tentatives par match. Il a essentiellement copié le pas en arrière et le troisième pas de James Harden, et il hisse des tirs à trois points avec un volume incroyable. Son taux de trois points est plus important que son pourcentage de trois points à cet égard – ces tentatives difficiles gardent les défenses opposées honnêtes et ouvrent le reste de son jeu pour lui-même et ses coéquipiers.

Tous les tireurs ne sont pas créés égaux. Doncic en est la preuve vivante.

La domination de Doncic sur l’EuroLeague n’aurait pas dû être considérée comme acquise

Ce fut toujours la critique la plus ridicule du jeu de Doncic. L’EuroLeague est la deuxième meilleure ligue au monde, et Doncic était littéralement son MVP à 18 ans. Il a quitté la ligue après avoir mené son équipe du Real Madrid à un championnat où il a également été nommé MVP du Final Four.

Si la perception américaine de l’EuroLeague est pleine de joueurs de basket lents et mauvais, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Les meilleurs buteurs de cette année ont tous une expérience significative en NBA. Il y a une longue histoire de chiffres impressionnants de l’EuroLeague se traduisant directement en NBA. Il est également plein d’hommes adultes, ce qui a donné à Doncic une expérience que ses pairs qui jouaient au basket-ball universitaire ne pouvaient pas égaler.

L’idée que l’ACC ou le Pac-12 offraient une concurrence supérieure à l’EuroLeague était carrément fausse et stupide. N’oubliez pas que la prochaine fois, un joueur qui a prospéré dans cette ligue fera le saut à la NBA.

Doncic n’avait pas tort

Il y avait beaucoup de points de vente et beaucoup de fans qui considéraient à juste titre Doncic comme la meilleure perspective du projet à l’époque. SB Nation l’a eu Doncic au n ° 1 dès le lendemain du repêchage de 2017 et ne l’a jamais déplacé. Projet de site Le Stepien a plaidé pour que Doncic soit considéré comme le meilleur espoir. Les Mavericks avaient Doncic comme joueur n ° 1 sur leur plateau, et sûrement beaucoup d’autres équipes aussi.

Pour beaucoup de gens, il était clair que Doncic était à la fois le meilleur joueur du repêchage et le mieux adapté à l’évolution de la ligue. Les Suns, Kings et Hawks ne l’ont pas vu de cette façon. C’est leur perte.