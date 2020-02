La date limite du commerce NBA arrive jeudi à 15 heures. Eastern, nous avons donc décidé de mettre en lumière certaines équipes spécifiques qui pourraient être actives pour aider à renforcer leurs chances en séries éliminatoires ou nettoyer la maison afin de reconstruire pour l’avenir.

Je suis ici pour vous dire ce que les Rockets devraient faire à la date limite… mais honnêtement, je manque d’idées parce qu’elles ont déjà fait tellement de choses. Et, si je suis réel avec vous, pas grand-chose de logique.

À quoi pensent les Rockets?

Hier soir, les Rockets ont participé à l’un des plus grands métiers de l’histoire de la NBA en renvoyant leurs deux meilleurs gros hommes à Clint Capela et Nene.

Non, Nene n’est plus bon. Mais lorsque vos options au centre sont Capela, Nene et Tyson Chandler, Nene devient une assez bonne alternative.

Maintenant, évidemment, ils sont à l’un de ces gars – et c’est le pire. Ils ont également eu le compagnon Jordan Bell au centre après le commerce d’hier soir. Et les Rockets semblent très bien avec ça! Ils se penchent tout le long sur la petite balle – PJ Tucker et Danuel House sont leur nouveau court de départ.

C’est un ajustement de basket super discutable, au mieux, mais cela va même au-delà de ce qui est sur le terrain. Leurs derniers mois n’ont pas non plus de sens du point de vue commercial. Ils ont échangé des actifs pour vider Chris Paul et Clint Capela – qui sont toujours de très bons joueurs!

Mais, au moins, ils sont actuellement soumis à la taxe de luxe. Il y a donc ça?

Ce que les Rockets devraient faire

Il est absolument impératif que les Rockets sortent et trouvent un centre pour remplacer Capela. Bien sûr, ils ont récupéré une bonne aile à Robert Covington. Mais ils ont besoin de taille pour gagner un titre.

Aller avec PJ Tucker au centre aurait été parfaitement logique… si les Warriors dirigeaient toujours la NBA. Ils ne sont pas. Les meilleures équipes de la ligue? Ils jouent tous gros. Les Lakers, Jazz, Clippers, Bucks, Raptors et Nuggets ont de grands centres jouant dans leurs meilleurs alignements.

PJ Tucker va-t-il garder Anthony Davis? Et Nikola Jokic? Et ces deux sont un problème avant même de commencer à penser à jouer contre Giannis Antetokounmpo ou Joel Embiid en finale.

Les Rockets doivent parler au téléphone avec les Kings et voir ce qu’il faudrait pour mettre la main sur Dewayne Dedmon. Ce n’est pas un nom sexy, mais ils n’ont pas besoin de sexy. Ils ont juste besoin d’un gars qui peut commencer et jouer 25 minutes au centre avec compétence.

Bien sûr… ils ne le feraient pas s’ils ne l’échangeaient pas, mais hélas.

Que feront les Rockets

Honnêtement, ils vont probablement se détendre jusqu’à l’échéance de jeudi. Ils pourraient essayer de balancer une autre aile – André Iguodala me vient à l’esprit.

Mais ils ne vont certainement pas sortir et échanger pour un grand homme. Ils attendront plutôt que le marché du rachat se développe. Peut-être que cela inclut Dedmon?

Ils ont environ 12 millions de dollars d’espace libre après cet accord et peuvent encore étendre le commerce pour inclure une 5ème équipe avant la date limite de jeudi, il y a donc une opportunité d’intégrer un autre joueur dans cet emplacement.

Mais s’ils ne le peuvent pas? Cette philosophie du petit ballon avec laquelle les Rockets se dirigeront en séries éliminatoires. Nous verrons si cela fonctionne.

Contrats à noter

Thabo Sefolosha – 2,5 millions de dollars en 2019-2020

Ben McLemore – 2,02 millions de dollars en 2019-2020, 2,3 millions de dollars en 2020-2021

Tyson Chandler – 2,5 millions de dollars en 2019-2020

Maison Danuel – 3,5 millions de dollars en 2019-2020, 3,7 millions de dollars en 2020-2021, 3,9 millions de dollars en 2021-2022

.