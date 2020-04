Ce que nous avons appris de l’épisode supplémentaire décevant de «Tiger King»

“Tiger King” est devenu un phénomène mondial pendant la pandémie de coronavirus, et les docuseries sauvages ont ajouté un chapitre supplémentaire au cours du week-end avec la sortie de “The Tiger King and I.”

Dans le spécial, qui comprend de courtes interviews avec Erik Cowie, Jeff et Lauren Lowe, John Reinke, John Finlay, Kelci “Saff” Saffery, Joshua Dial et Rick Kirkham, les personnes qui ont connu Joe Exotic le mieux réfléchi au résultat de sa cour cas, et sur la façon dont leur propre vie a changé au milieu de Tiger King-mania.

En raison de la pandémie de coronavirus, l’épisode supplémentaire a une configuration à très faible budget. Joel McHale réalise des interviews vidéo qui servent principalement d’excuse à McHale pour raconter autant de blagues que possible, et il n’y a absolument aucune séquence de tigre choquante ni rebondissements hallucinants – les principales raisons pour lesquelles la série est devenue un succès retentissant en premier lieu. Les membres de la distribution que les fans voudront probablement entendre le plus – Joe Exotic et Carole Baskin – ne font pas d’apparitions. En tout, “The Tiger King And I” est très skippable, et ne correspond pas à la valeur de divertissement des docuseries.

Il y a cependant quelques points intéressants à retenir. Voici toutes les choses notables que nous avons apprises dans «Le roi tigre et moi».

1. Personne n’est du côté de Joe

Il est difficile de rechercher l’un des personnages principaux de Tiger King, mais aucune des personnes interrogées par McHale ne pensait que Joe Exotic avait été injustement emprisonné pour son comportement.

Saff a souligné que Joe a fait beaucoup de bonnes actions qui n’étaient pas nécessairement mises en évidence par le spectacle, comme son dîner de Thanksgiving, mais personne n’appelle à la libération de Joe de prison. Erik Cowie, pour sa part, n’a pas mâché ses mots.

“Il va mourir là-dedans. Bon débarras.”

2. John Finlay a maintenant des dents et des poils ridicules sur le visage

Finlay, un des ex-maris de Joe, est surtout connu pour être torse nu tout le temps et ressemblant généralement à un meurtrier de la LNH dans le service dentaire. Il a maintenant une nouvelle dentition et a fière allure!

3. Saff s’identifie comme un homme et a été maltraité dans le spectacle

Kelci “Saff” Saffery était l’un des héros de la série, et a tragiquement perdu son bras dans un accident avec un tigre. Saff est appelé “elle” tout au long de la série, mais a déclaré qu’il n’était pas particulièrement gêné de ne pas être représenté avec précision dans la série.

«Je ne pense pas que cela me dérange autant que cela dérange tout le monde. Je n’y ai pas vraiment prêté attention. “

4. Rick Kirkham a des histoires déchirantes sur Joe

Kirkham est le producteur qui tournait une émission de télé-réalité Joe Exotic mais a perdu toutes ses images lorsque le studio d’Exotic a brûlé. Il a partagé des histoires incroyablement sombres et a déclaré que même si Exotic affirmait n’avoir euthanasié que des tigres malades ou blessés, il avait vu Exotic tuer deux chats en bonne santé simplement pour libérer de l’espace dans la cage.

Kirkham a également rappelé un moment où une femme a amené son cheval au zoo d’Exotic et lui a demandé s’il pouvait prendre le cheval et le laisser vivre sur son terrain. Exotic a accepté et a dit à la femme que le cheval aurait une belle vie dans son zoo, mais dès qu’elle est partie, Exotic a tiré sur le cheval et l’a nourri à ses tigres.

5. Joe Exotic est «terrifié» par les félins

Kirkham a également déclaré que le «Tiger King» était, en fait, absolument terrifié par les félins.

“Dans les plans que vous voyez là-bas, où il est avec les deux tigres, l’un blanc et l’autre. Le blanc est aveugle et l’autre est sous tranquillisants. »

Sérieusement, Netflix, cela n’aurait pas dû être difficile. Donnez-nous une heure de tout ce que vous avez laissé sur le plancher de la salle de coupe et cela aurait fait un excellent épisode supplémentaire. C’était tout simplement inutile.

