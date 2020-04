Ce que nous avons appris en regardant chaque photo prise par Jayson Tatum cette saison

Les marqueurs et les défenses existent dans la conversation les uns avec les autres – un mouvement réussi fait le rapport de dépistage, qui inspire un compteur, ce qui force un ajustement, ce qui encourage une approche différente. Rond et rond ça va, jusqu’à ce qu’un côté hausse les épaules. Une saison interrompue a donné le dernier mot à Tatum. L’évolution de son jeu est indéniable, du moins jusqu’à ce que la ligue se réunisse à nouveau, instaure un certain sens de l’ordre provisoire et trouve à nouveau le travail de l’arrêter comme une priorité.

Ça pourrait prendre un moment. Ce qui nous reste, en attendant, est un acteur émergent dans un nuage de concepts nébuleux. Tatum est très clairement une sorte d’étoile. Quel genre est une question de désignations floues et de ridules, mais toujours important pour déterminer comment sa carrière progresse à partir de ce point. Après avoir passé en revue les 1 113 tirs qu’il a tentés la saison dernière, je suis reparti ébloui autant par la technique que par les possibilités. Les Celtics devraient-ils exécuter leur offensive à travers Tatum ou autour de lui? Un arrangement idéal le jumellerait-il avec une autre étoile singulière ou plus d’un composite comme les Raptors 2018-19? Tatum est devenu si bon si vite qu’il force son équipe à approfondir la théorie de l’esprit d’équipe, à interroger ce qu’ils veulent et pourquoi.

Il n’y a pas six mois, Tatum était impatient de changer mais hors de son élément. Son projet d’intersaison était l’expansion de son jeu à longue distance – une correction de la façon dont il flottait et s’installait dans des espaces moins productifs la saison dernière. Pourtant, les 3 premiers points ouverts auxquels Tatum a donné la priorité se sont détachés de son poignet. Même la sélection des coups doit être interrompue. En décembre, il portait ces pull-up 3 confortablement:

Compte tenu de quelques mois de plus, il a commencé à s’approprier ce cliché. Il n’y a pas de signe plus clair de la diligence de Tatum que ses moyens compacts de générer l’offense. Les créateurs instinctifs s’appuieront souvent sur de grands mouvements en boucle avec le ballon – des croisements exagérés en reculs élaborés. Tatum, en revanche, trouve un avantage dans la précision. Ce que d’autres pourraient accomplir avec une série de mouvements qu’il peut parfois gérer avec une étape de jab. Vous pouvez voir le calcul dans Tatum à partir de la façon dont il attrape le ballon: toujours en équilibre, créant un certain avantage avant même que sa possession ne commence. Un joueur de NBA talentueux peut accumuler beaucoup de points et gagner beaucoup d’argent strictement en réagissant à ce qui se passe autour d’eux. Tatum, en revanche, est de plus en plus calculé – jusqu’au rendement attendu des clichés qu’il prend.

Lorsque Tatum détruit un adversaire avec des micro-mouvements réfléchis, l’éclat de son jeu transparaît:

Comparez le mouvement de Tatum et de son défenseur, Miles Bridges. Avec un léger pas de frappe, Tatum envoie Bridges dans une direction, et en reculant pour un faux coup, le tire dans le sens inverse. Avant que Bridges ne puisse pleinement s’équilibrer, Tatum passe au-dessus – comme s’il n’y avait jamais eu de défenseur là-bas. C’est une pièce vedette, l’impressionnant rendu accessible. Pourtant, une partie de l’attrait florissant de Tatum cette saison était l’impact cumulatif de son jeu. La liberté de le libérer en iso ne devrait pas être une exigence. Si Boston exécute un pick-and-roll de l’autre côté du sol, Tatum comprend déjà comment se rendre disponible pour une passe potentielle. Un score impressionnant de Tatum pourrait venir du deuxième ou troisième transfert dans une séquence, ou une coupe Iverson sur le sol, ou un saut en arrière du milieu du poteau. C’est la superposition de tout cela qui rend Tatum si efficace, même sans le genre d’auteur direct que les autres stars apprécient.

Ce qui, en soi, justifie une sorte de réflexion philosophique. Superstardom est presque synonyme de contrôle; le moyen le plus simple pour un seul joueur d’avoir un effet démesuré sur le jeu est d’avoir le ballon entre les mains et de dicter où il va. Boston ne compte pas sur Tatum de cette façon, et ils ne devraient pas non plus. À 22 ans, Tatum pense clairement au match au niveau du match-il est plus concentré sur le démantèlement d’un défenseur que d’une défense. Cela peut être un obstacle à une sorte de célébrité, comme nous le savons, mais pas explicitement une sorte de qualité. Le talent de chaque joueur prend vie un peu différemment. Dans le cas de Tatum, la façon dont il joue en attaque a plus en commun avec Paul George ou Kevin Durant qu’avec James Harden ou LeBron James. La distinction – entre les meilleurs buteurs et les principaux meneurs de jeu – est élémentaire, jusqu’à la façon dont ces joueurs donnent un sens au chaos qui les entoure.

Tatum n’est pas exactement le type à interroger. Il ne manipule pas le défenseur arrière comme il le fait avec l’homme devant lui, et il ne devrait pas non plus le faire. Souvent, sa sortie la plus claire passe par:

Le jeu est presque un sous-produit accessoire à la façon dont Tatum s’affirme – une possibilité qui émerge lors d’un lecteur. C’est suffisant pour garder une défense honnête, mais pas assez pour les empêcher d’explorer leurs options lorsque le jeu reprend. Les adversaires seront plus créatifs avec leurs pièges et leurs équipes doubles, dont beaucoup exigeront que Tatum applique la rigueur de son jeu en face-à-face à un objectif plus large. La grande question ouverte de sa carrière est de savoir comment il répond et ce que cette réponse signifie pour l’avenir des Celtics. C’est vraiment une question de degrés qui sépare Tatum de George et George de Durant, bien qu’à chaque degré il y ait un monde de différence. Un team building autour de Durant se construit différemment de tout autre joueur stylistiquement similaire. Le basket-ball, malgré ses substitutions et ses positions, a toujours été un jeu d’une incroyable spécificité. La seule façon pour Tatum d’être une star est d’être une star pour lui-même.

Ce qui est clair en observant toutes les différentes manières dont Tatum marque, c’est l’étendue des possibilités de Boston. S’installer sur la meilleure équipe possible autour de Tatum n’est pas un exercice simple, mais c’est un pardon; Tatum peut marquer et défendre tant de types de joueurs différents dans autant d’arrangements différents qu’il permet aux Celtics de jouer avec leurs meilleures options à mesure qu’elles deviennent disponibles. C’est une compétence transmutationnelle, adaptée à tout système et à toute gamme:

Tatum est donc le genre d’étoile qui récompense la complexité d’une équipe. Plus la liste est profonde et riche, plus il aura l’occasion d’élargir ses horizons. Alors que les compétences et les ego d’autres perspectives peuvent se heurter, Tatum, Gordon Hayward et Jaylen Brown sont suffisamment flexibles pour profiter des avantages de leurs différences. Pourtant, si les Celtics échangent un jour Brown ou voient Hayward (qui pourrait décliner son option de joueur pour frapper le marché cet été) partir en libre arbitre, Tatum pourrait également poursuivre sa trajectoire sans problème. Tout et n’importe quoi est sur la table. Plus souvent que les deux autres ailes, Tatum est laissé à lui-même comme la chose la plus proche de Boston pour un buteur incontournable. Ça lui va. Il existe un nombre apparemment infini de façons d’impliquer Tatum dans une possession, à déployer sous pratiquement n’importe quel schéma et sous presque tous les angles. En cas de doute sur la valeur de cette valeur, les adversaires des Celtics offriront bientôt une clarté sur la façon dont ils tentent de la gérer. Quelle meilleure façon de comprendre une étoile que par son reflet?